Falta de exigencia afecta calidad en obras de construcción

Sancti Spíritus, 11 feb (ACN) La falta de exigencia afecta la calidad en las obras de la construcción, según reconocieron aquí trabajadores de ese sector en la provincia de Sancti Spíritus.

Al efectuarse este sábado la asamblea que pasó revista a la actividad desarrollada el pasado año en la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus, varios asistentes insistieron en la necesidad de que quienes intervienen en la edificación de las obras tengan más disciplina y sentido de responsabilidad.

Ejecutores, operarios e inversionistas, se reiteró, tienen que ser celosos en el cumplimiento de las normas técnicas y ello se logra cuando se trabaja con amor, dedicación y alto espíritu de consagración.

También se dijo que está influyendo en la calidad el éxodo de técnicos y operarios, y se afirmó que muchos se sienten atraídos por las posibilidades de ingresos que ofrecen otros sectores de la economía, por lo que abandonan la empresa y eso ha hecho que varios de los que están en ella no sean los más competentes.

Igualmente la entidad tuvo que enfrentar en 2017 otras dificultades objetivas, entre las que se destacan obsoletos equipos, que además son altos consumidores de combustible; déficit de cemento y áridos, e inestabilidad en el suministro de recursos materiales.

El ingeniero Guillermo Cañizares, director de la empresa, manifestó que la mayoría de los equipos tienen casi 30 años de explotación y no cuentan con piezas de repuesto, y eso, aseguró, incide en nuestra labor.

Cañizares refirió, además, que el 73 por ciento del cemento que se utilizó como materia prima de enero a diciembre pasado hubo que buscarlo en Cienfuegos, y ello aumentó en 10 veces el recorrido de los medios de transporte en comparación con el trayecto a recorrer desde la fábrica de Siguaney.

A todo ello se agregó las secuelas dejadas por el huracán Irma a su paso al norte de Cuba en septiembre último, que obligó a los constructores a intervenir en las faenas de recuperación, sobre todo en la recogida de miles de metros cúbicos de escombros y edificación de moradas derribadas por el fenómeno natural.

Sin embargo esos tropiezos no impidieron que el colectivo lograra producir valores por más de 64 millones 978 mil pesos, lo que les valió para cumplir su plan anual al 123 por ciento.

Entre las principales obras ejecutadas el pasado año se encuentran casi 200 viviendas, terminación del área de consulta externa del hospital general Camilo Cienfuegos, como parte de la inversión general que se lleva a cabo en ese centro de salud desde 2005, y la construcción de un parque fotovoltaico.

Para 2018 los constructores espirituanos continuarán realizando su labor mediante objetivos abarcadores, llamados procesos, los que facilitan integrar todas las actividades que tributan a cada uno de ellos a fin de lograr más eficiencia en la entidad.