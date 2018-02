La Habana tiene competidora para próximo certamen de coctelería (+Fotos)

Compartir :



La Habana, 10 feb (ACN) La capital ya tiene en Bárbara Betancourt, bartender del bar-restaurant Gato Tuerto, la ganadora que pasará a la final del XII Gran Prix Internacional de Coctelería Havana Club, a desarrollarse en marzo, luego de que cada provincia elija a su campeón.

En la competencia, que tuvo lugar en el cabaret Copa Room del hotel Riviera, Betancourt sobresalió entre 14 aspirantes por su coctel El manisero, en homenaje a Rita Montaner, una de las más grandes artistas cubanas del teatro, la televisión, la radio y el cine, quien popularizó la reconocida canción homónima.

La ganadora declaró a la Agencia Cubana de Noticias que se inspiró en Rita por ser una mujer fuerte que debido a su raza sorteó varios obstáculos para poder involucrarse en el mundo de la música, “y la cantina necesita mujeres fuertes también”.

Su creación, “todo un emblema cubano”, es un aperitivo confeccionado a base de un aliño con Havana Club 3 años mezclado con tamarino, cáscara de naranja y miel, al que luego le añadió Lillet -aperitivo de la firma Pernod Ricard- y una esencia aromatizada con café expreso, clavo de olor y canela.

Obtuvo el segundo lugar con su trago Añegro, el joven cantinero Carlos Manuel Cárdenas, perteneciente a la cadena de Restaurantes de Lujo de La Habana, mientras que el tercer galardón correspondió a Dayron Orlando Hernández, barman del bar-restaurant particular Espacios Old Fashioned, quien asombró al jurado con su coctel Capitán.

Entre las cadenas hoteleras y el sector cuentapropista representados en la cita estuvieron Gran Caribe, Palco, Palmares, Gaviota y el restaurante 5 Sentidos, además del proyecto Artecorte, la Asociación Cubana de Cantineros (ACC), la EGREM, entre otras entidades.

Pedro Iván Rodríguez, presidente del órgano de base de la capital en la ACC, aseguró que este es un evento relevante, pues a partir de las eliminatorias de base y las provinciales, será seleccionado el primer lugar nacional que representará a Cuba en el Campeonato Panamericano de Coctelería 2018, cita que convoca a figuras representativas del gremio.

Según Rodríguez, el de La Habana es el grupo de cantineros más grande del país, que reúne a 420 miembros de los sectores estatal y cuentapropista, en su mayoría mujeres.

El Grand Prix de Coctelería, uno de los certámenes pioneros en esa categoría en el mundo y promotor del movimiento de bármanes, está convocado por la compañía Havana Club Internacional S.A. y organizado por la ACC.

La actual edición posee un carácter especial al independizarse del evento nacional de coctelería Fabio Delgado In Memoriam, que desde 2011 y hasta el año pasado se celebraron conjuntamente.

Los bármanes debían crear para esta ocasión una mezcla original, fácil de preparar, replicable, y utilizar como ingredientes base rones Havana Club Añejo 3 años, 7 años o Selección de Maestros.