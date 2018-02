Subraya Lazo ideas de Fidel sobre los Consejos Populares (+Fotos)

Compartir :





La Habana, 9 feb (ACN) Ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro sobre los Consejos Populares, como que sean una autoridad política y popular y controlen y fiscalicen bien los recursos del Estado en sus demarcaciones, fueron subrayadas hoy por Esteban Lazo, miembro del Buró Político del Partido y presidente del Parlamento cubano.

Lazo intervino en la última jornada del seminario de preparación ofrecido desde el lunes, en el Centro de Convenciones de Cojímar, a los 105 presidentes de esos órganos de gobierno en la capital, quienes destacaron la calidad y organización de las conferencias y talleres, al apertrecharlos de conocimientos y experiencias para el cabal desempeño.

Tras conocer que estudiaron documentos como la Constitución de la República, la Ley 91 sobre los Consejos Populares y el Manual de funcionamiento de los órganos del Poder Popular, les pidió usarlos sistemáticamente, además de continuar superándose, y de no dejar de pensar en cuánto pueden hacerse las cosas mejor cada día, qué iniciativas desarrollar.

El éxito de nuestro trabajo está en llegar a las personas, manifestó el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para lo cual dijo que debía partirse del diagnóstico de los principales problemas del barrio, de evaluar sus causas, y del tratamiento diferenciado a cada circunscripción o área de acuerdo con sus características.

Les exhortó a procurar que las rendiciones de cuentas del delegado no se conviertan en asambleas de planteamientos, pues lo ideal sería que la mayoría de estos llegaran a través de los despachos con los electores, aunque aclaró que cuando una queja se repite es porque las entidades administrativas han sido ineficientes en su respuesta o solución.

Opinó que aun cuando muchos asuntos requieren de recursos que el Estado no dispone, otros dependen de la voluntad y la sensibilidad de los cuadros, en lo cual siempre insistía Fidel, y ello se está demostrando en La Habana con la Jornada de Esfuerzo Decisivo, dirigida a impulsar decenas de inversiones sociales paralizadas desde hacía tiempo.

Lazo recordó a los presidentes de los Consejos Populares que durante el XVII período de mandato, y a tono con la actualización del modelo económico, se llevarán a cabo medidas complejas como la unificación monetaria, y en todo momento, tal cual también lo demanda la actual situación internacional, habrá que estar bien preparados.

Señaló que en defensa de la Revolución y de la unidad del pueblo, se requiere trabajar en aras de lograr el voto unido en las elecciones generales, pero abundó que - tal como nos enseñó Fidel- en esa labor de persuasión se debe ofrecer a la población todos los argumentos posibles, explicarle bien por qué este voto es necesario y democrático.

El programa del seminario incluyó temas como la reorganización de los Consejos Populares para el actual mandato, su papel y vínculo con los órganos locales, los retos para el perfeccionamiento del Poder Popular, la Ley 91 (planificación y organización del trabajo), la comunicación social y la atención a los planteamientos y a otras prioridades.

Durante la reciente reorganización de los Consejos Populares en La Habana, en 55 de ellos sus delegados de base eligieron un nuevo presidente y en los restantes 50 ratificaron a quienes tenían esa responsabilidad, además de que el 55 por ciento del total son mujeres, mientras cuatro están nominados como candidatos a diputados y tres a delegados provinciales.