Una jornada de entrega de premios en La Cabaña (+Fotos)

La Habana, 8 feb (ACN) La entrega del Premio del Lector y el reconocimiento La puerta de papel marcaron la jornada de este jueves en la XXVII Feria del Libro de La Habana, la cita cultural más importante de Cuba.

El primero de los galardones es conferido por el Instituto Cubano del Libro al título que cada año es más comercializado, y cuyo Gran Premio recayó en esta oportunidad en El imperio de la vigilancia, de Ignacio Ramonet, a cargo de la Editorial José Martí; en tanto se atribuyeron otros 10 lauros.

En igual escenario, la sala Nicolás Guillén de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, también tuvo lugar la adjudicación de La puerta de papel a los mejores textos publicados en el calendario por el Sistema de Ediciones Territoriales, según su contenido, edición, diseño e impresión.

Este año los premios fueron a manos de siete autores, con una mayor representación de la provincia de Holguín.

De igual modo, la sala José Antonio Portuondo acogió la conferencia Martí y Alfaro en Nuestra América, impartida por Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio de la República del Ecuador, quien resaltó los lazos históricos que unen a las dos naciones.

Asimismo, este jueves la Editorial Caminos presentó sus nueve novedades literarias, entre las cuales descuellan, Lo que la vida me enseñó, de Frei Betto; la Colección Las antiprincesas: Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy, de Nadia Fink; y Construyendo el socialismo desde abajo: la contribución de la economía popular y solidaria, del compilador Rafael Betancourt.

Actividades infantiles también matizaron la jornada en La Cabaña, mientras que en el resto de las subsedes del evento literario, ocurrieron presentaciones de títulos, homenajes, paneles coloquios y un taller de periodismo.

Frei Betto, teólogo y escritor brasileño, fue el invitado al espacio Dialogar, dialogar, de la Asociación Hermanos Saiz (AHS), dedicado hoy a su vida y obra y a la del intelectual cubano Armando Hart Dávalos, fallecido el año anterior.

Betto aseveró en el encuentro que si la Revolución no está dentro de cada cubano y cubana, si no es un hecho de amor, una pasión, si no es algo que encanta a pesar de las dificultades, no va adelante.