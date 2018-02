Una feria, un libro, tres naciones

Compartir :

La Habana, 8 feb (ACN) Por azares del destino, o más bien por esas casualidades que la XXVII Feria Internacional del Libro de La Habana propicia que se concreten Luz Marina, de Chile, José Antonio Rojas, de Puerto Rico, y Mariana Mendoza, de Ecuador, coincidieron ante un mismo interés.

El común denominador fue la compra de uno de los últimos ejemplares del texto Hasta Siempre Fidel que quedaba en un estand del pabellón central de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, principal sede de la fiesta de las letras en Cuba.

Ya tenía tres en mi poder para llevarlo a varias amistades en mi país, comentó el boricua, quien prefirió ceder a Luz Marina y Mariana Mendoza dos de ellos cuando escuchó el No de la encargada del estand a la pregunta de si quedaban más ejemplares.

Cuando ese chico me ofreció uno de sus libros sentí una enorme felicidad, porque en mi casa mi abuelo de 102 años siempre ha sido un gran admirador de la obra de Fidel, y fue por su interés en ese texto que vine casi directo desde el aeropuerto hasta la Feria para comprárselo, comentó Luz Marina.

Fidel siempre fue para América Latina y para el mundo un ejemplo de la solidaridad, y no me pareció justo que ellas regresaran sin el libro cuando yo podía darle de los míos, ya me encargaré de encontrarlos en otras sedes de la Feria en la ciudad, acotó Rojas.

Mendoza, estudiante de medicina en Cuba, aseveró que Hasta Siempre Fidel es un libro con un alto valor patrimonial para Cuba y el mundo, porque las imágenes que recoge bien reflejan el dolor de un pueblo ante la partida de su líder.

Yo seguí muy de cerca todo el desarrollo de los cortejos fúnebres, y ahora este libro me permitirá mostrarle a amistades y familia de mi país cómo el pueblo cubano lo despidió, jornadas en las que muchos agradecidos como yo, que gracias a su obra y visión revolucionaria seré médico, nos sumamos.

Muy agradecidas del gesto desinteresado de José Antonio, cuando aún no sabían ni su nombre, los tres se presentaron y por un rato más intercambiaron orientaciones de dónde podían encontrar otros libros de acuerdo a los intereses literarios de cada cual.

Tal vez existan más historias como esta diseminadas por ahí, sin embargo sí existe la certeza de que es la Feria Internacional del Libro ese contexto donde el interés por la lectura permite, en ocasiones como esta, la hermandad entre naciones.