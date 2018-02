La guerra que se nos hace, un texto dedicado a los jóvenes (+Fotos)

Compartir :





La Habana, 6 feb (ACN) ¿Qué rol han desempeñado la CIA y las agencias del gobierno de los Estados Unidos en la guerra cultural contra proyectos socialistas y movimientos revolucionarios en el mundo?, esta es una interrogante que responde Raúl Antonio Capote en su libro La guerra que se nos hace.

Presentado en la sala José Antonio Portuondo, de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, el texto está dirigido a los jóvenes, pues según el autor, intenta saldar preguntas encontradas a su paso por las universidades, sobre elementos que las nuevas generaciones no reciben en los libros de historia.

Según explicó Capote a la ACN, la guerra cultural, la subversión y otros aspectos, figuran en el material publicado por la Editorial Capitán San Luis, escrito con un lenguaje que no renuncia a la seriedad de la academia, pero utiliza, incluso, recursos de la literatura de ficción.

Quizás si hubiéramos planificado su lanzamiento, no coincidiera con la concreción del plan de Estados Unidos de crear una Fuerza de Tarea, encaminada a subvertir el orden interno en Cuba a partir de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, destacó.

Agregó que para la obra realizó una investigación bastante exhaustiva, mediante la búsqueda de textos de otros autores, materiales inéditos y anécdotas, con el fin de hacerlo más atractivo.

Además de la historia que narra el libro, de cómo actúa el enemigo en esos terrenos, brinda la posibilidad de disponer de contenido suficiente para el aprendizaje y el enfrentamiento en las redes sociales, remarcó.

Puntualizó que no se trata de "subir" consignas y repetir líneas de mensajes, sino de contar la vida y la cotidianidad de manera inteligente, ser creativos y usar las libertades que la Red de redes ofrece en ese sentido.

La experiencia de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como organizador del proyecto Génesis, un plan de subversión encaminado a las universidades, a los jóvenes estudiantes, intelectuales y artistas cubanos, le permitió conocer los principios de la guerra cultural.

Capote se dio a la tarea de desentrañar esa estrategia del imperialismo desde su condición de profesor universitario, escritor e intelectual revolucionario que cumplía una misión secreta en las filas del enemigo.

Raúl Antonio Capote es licenciado en Artes, máster en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba.

Entre sus obras destacan El caballero ilustrado (1998), Juego de iluminaciones (2000) y más cercano en el tiempo, Enemigo, publicado en el año 2011 por la Editorial José Martí.