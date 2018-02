Hasta siempre Fidel, un viaje de la amargura a la esperanza (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 5 feb (ACN) Como un viaje de la amargura a la esperanza con un rigor excepcional, calificó hoy Abel Prieto Jiménez, ministro cubano de Cultura, al texto Hasta siempre Fidel, presentado en la XXVII Feria Internacional del Libro de La Habana.

En 447 páginas, el lector rememora o se acerca por vez primera a las honras fúnebres al líder, desde el emotivo mensaje del General de Ejército Raúl Castro, quien anunció el deceso el 25 de noviembre de 2016, hasta la descripción del homenaje del pueblo santiaguero el 4 de diciembre.

Con este libro revivimos las horas que lloramos la pérdida física y adquirimos un compromiso inalterable con su legado, precisó el intelectual, y destacó que el protagonismo lo tienen las imágenes, a partir de rostros de hombres, mujeres, ancianos y niños portadores de carteles improvisados.

Sabíamos que por razones naturales un día Fidel no estaría con nosotros, pero al mismo tiempo no estábamos preparados, de ahí que el título sea de una intensidad difícilmente explicable con las palabras, añadió el ministro.

Puntualizó que en cada página se hace visible la universalidad del político, cuya huella no solo perdurará en esta nación caribeña, idea patentizada por representantes de África y América Latina durante el acto de recordación en la Plaza de la Revolución.

Más de mil 100 kilómetros recorrieron las cenizas del líder en un itinerario inverso al de la Caravana de la Libertad tras el triunfo del primero de enero de 1959, y en el que nuevamente estuvo acompañado por una multitud segura de la Revolución.

No se puede hace una Feria del Libro sin pensar en Fidel, diseñador de la renovación poligráfica en la isla, creador de las editoriales provinciales y paladín del rol de la lectura y la cultura en la transformación del ser humano, remarcó Prieto Jiménez.

Un total de 529 fotografías de 41 autores y testimonios publicados en 17 medios de prensa recoge Hasta siempre Fidel, que vio la luz bajo el sello editorial de la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, y que se encuentra a disposición de cuantos acudan a la fiesta de las letras.

En la sala Nicolás Guillén de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, sitio de la presentación, Alberto Alvariño, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aseguró que el material, con una impresión a relieve en su cubierta, prestigia las artes gráficas cubanas.

Se trata de una obra que pertenece a muchos profesionales y en la cual intervinieron numerosos fotógrafos y entidades; en tanto la compilación de textos e instantáneas comenzó el 28 de noviembre de 2016.

La periodista Rosa Miriam Elizalde tuvo a su cargo la selección y edición de los trabajos; Ernesto Niebla el diseño de la obra; y Juan José Valdés, la atención y seguimiento al proceso editorial y acabado del libro, añadió.

De igual modo, el volumen reúne poemas de una veintena de autores nacionales y extranjeros, y constituye un fiel reflejo del tributo de más de siete millones 600 mil cubanos mediante el juramento de cumplir el concepto de Revolución, expresado por Fidel Castro el 1 de mayo de 2000.

Agregó Alvariño que asimismo el público puede acceder a una multimedia que en imágenes atestigua el homenaje en toda Cuba, y se concibió gracias al apoyo de la Universidad de las Ciencias Informáticas, institución nacida del empeño del Comandante en Jefe.