Apagón parcial de televisión analógica en segundo semestre

Compartir :

La Habana, 31 ene (ACN) El apagón parcial de las trasmisiones analógicas de televisión comenzará a partir del segundo semestre de este año, confirmó hoy el periódico Granma.

Grisel Reyes León, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, apuntó que se crean las condiciones en el país para el comienzo de esta etapa del apagón analógico.

Explicó que saldrá del aire un canal analógico, paso que requiere la evaluación de la disponibilidad real de aparatos receptores de la señal digital entre los televidentes, dotar de estos equipos a las instalaciones sociales e incrementar su venta.

La experiencia se iniciará por el canal Educativo, se aplicará por etapas, en dependencia de la capacidad de producción de la industria nacional y el avance que logre el Ministerio de Educación en la instalación de los receptores.

Justo Moreno García, director general de la Empresa Radiocuba, consignó que se habla de apagón parcial porque se aplicará en ese primer canal y de forma parcial y gradual por territorios.

Dio a conocer que al cierre del 2017 la cobertura de la televisión digital terrestre alcanzó el 60 por ciento del territorio nacional, con 115 transmisores instalados y casi dos millones de receptores comercializados.

Aseguró que las tiendas de recaudación en divisa cuentan con 30 mil cajas receptoras y ocho mil televisores híbridos, así como también cable coaxial y antenas, complementos que no satisfacen la demanda.

Sobre las inquietudes de las personas que no tienen el poder adquisitivo para comprar el dispositivo de recepción de televisión digital, Reyes insistió en que existe una estrategia para abaratar sus precios, mientras en esta primera etapa el Estado asume los costos del sector público donde se incluyen Salud y Educación, fundamentalmente.

Además, se prevé aplicar una estrategia crediticia, e incluso se estudia la posibilidad otorgar subsidios a la parte de la población que no tenga posibilidades de comprar el receptor.

Más allá de las estrategias, el avance de la TDT en Cuba es un proceso todavía con dificultades y retos por sortear, entre ellas la asequibilidad en los precios, la necesidad de mayor aprovechamiento de los canales HD, y la existencia en el mercado de los dispositivos de recepción, por solo mencionar algunos de ellos.