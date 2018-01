Tiende a crecer el trabajo por cuenta propia en Sancti Spíritus

Compartir :

Sancti Spíritus, 25 ene (ACN) El denominado trabajo por cuenta propia muestra una tendencia al crecimiento en la provincia de Sancti Spíritus, según autoridades vinculadas a esa forma de actividad laboral emanada de la actualización del modelo económico y social cubano.

En el territorio espirituano ejercen esa modalidad de empleo más de 25 mil 900 trabajadores, principalmente en las actividades relacionadas con la elaboración y expendio de alimentos, con la transportación de pasajeros y con el arrendamiento de viviendas.

Roberto Fajardo, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, dijo a la ACN que se calcula que en los próximos cinco años el trabajo por cuenta propia llegue a tener unos 35 mil empleados en Sancti Spíritus, y ello exige, recalcó, control, disciplina y orden en cada una de las licencias que se autoricen.

Actualmente se están adoptando medidas, agregó, para perfeccionar esa labor y solucionar problemas que constantemente denuncia la población o atentan contra la imagen de las ciudades; en tanto, refirió que se espera, en breve tiempo, surjan nuevas regulaciones que se aplicarán en el país.

Aseguró Fajardo que se intensifican las acciones para evitar la violación de normas jurídicas como la de la contribución exigida por la Oficina Nacional de Administración Tributaria.

De acuerdo con reciente análisis de los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, entre las dificultades que atentan contra un mejor resultado del llamado cuentapropismo se encuentra la falta de un mercado mayorista para facilitar la adquisición de materias primas y equipos que puedan obtenerse de manera legal.

También se expone, como un obstáculo, la existencia de entidades estatales que no tienen establecido la entrega de justificantes por la venta de sus productos, los que, además, tienen altos precios, y eso encarece los servicios y ofertas de mercancías que propicia el sector no estatal.

Al amparo del Decreto-Ley número 14, del ocho de septiembre de 1993, fue dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una resolución, en el 2010, que estableció el reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, cuya labor complementa al estatal y actúa como alternativa de este último.

Asimismo esa forma de propiedad individual o colectiva no estatal posee importancia estratégica porque permite emplear a una parte considerable de la población desvinculada laboralmente y estimula el desarrollo de habilidades adquiridas tanto en el contexto familiar como en otros espacios de aprendizaje.