Inauguró Díaz-Canel gimnasio de fuerza para el béisbol (+Fotos)

La Habana, 15 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, inauguró hoy un ultramoderno gimnasio de fuerza para el béisbol, en el capitalino estadio Latinoamericano.

En este recinto, dotado de tecnología de punta, se emplearán 18 máquinas o aparatos para mejorar las capacidades físicas que inciden directamente en el deporte del béisbol.

Construido por la empresa italiana Technogym, avalada por el Comité Olímpico Internacional, este equipamiento no solo servirá para el crecimiento de la musculación de los beisbolistas, sino también para mejorar su resistencia de cara a los fuertes entrenamientos que lleva el deporte de las bolas y los strikes.

Díaz-Canel, quien estuvo acompañado por Antonio Becali, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, indagó sobre las características del gimnasio, que al decir de sus directivos, está al nivel de los utilizados mundialmente.

Ahora debemos garantizar que sea bien empleado por nuestros entrenadores, para que mejore la preparación física integral de los peloteros cubanos, aseveró.

La ocasión propició que, en un intercambio con figuras destacadas del béisbol cubano, Díaz-Canel brindara sus opiniones sobre la actual Serie Nacional de Béisbol.

Me parece que debemos mejorar el pensamiento táctico de los lanzadores, pues no es posible que den tantas bases por bolas, y felicito a los árbitros, que están trabajando muy bien, aseveró Díaz-Canel.

