Visitó Raúl la Empresa Militar Industrial de Camagüey

La Habana, 12 ene (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, visitó este miércoles la Empresa Militar Industrial de Camagüey «Mayor General Ignacio Agramonte», fundada hace casi treinta años por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Informa hoy el diario Granma que en intercambio con directivos de la empresa camagüeyana y de la Unión de Industrias Militares (UIM), previo al recorrido por las instalaciones, Raúl conoció sobre las producciones que se realizan para satisfacer las demandas de la defensa del país y, fundamentalmente, de la economía nacional.

Entre otros temas fue informado sobre los programas que se emprenden para la fabricación, reparación y modernización de máquinas y herramientas; la producción y recuperación de piezas de repuesto; así como la ampliación de capacidades para producir envases y embalajes, temas todos de alta prioridad para Cuba.

De manera particular, se interesó por el apoyo que la UIM ha brindado a la recuperación tras el paso del huracán Irma en septiembre pasado. Según conoció, desde entonces y hasta la fecha, se han destinado para tal fin más de un millón 550 metros cuadrados de tejas metálicas –con todos sus aditamentos– y de 25 400 tanques plásticos.

Tras conocer del trabajo de la Empresa Militar Industrial de Camagüey, que desde hace varios años cumple sus indicadores económicos, financieros y productivos, el General de Ejército la calificó como una joya que está en capacidad de dar mayores resultados.

Muestra de ese quehacer pudo apreciarlo directamente en una exposición donde se agrupan sus principales producciones, entre ellas una línea de muebles para oficinas, hogares y centros turísticos, vajillas de melamina, ferretería industrial, candados y cerraduras, camas y colchones, puertas de madera, toldos y tejas.

Raúl recorrió más tarde los talleres de algunas de las fábricas que agrupa la empresa, acompañado por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz; los generales de cuerpo de ejército, Leopoldo Cintra Frías y Álvaro López Miera, ministro y viceministro primero jefe del Estado Mayor General de las FAR, respectivamente; el ministro del Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo; y el primer secretario del Partido en Camagüey, Jorge Luis Tapia Fonseca.

En la visita dialogó con los trabajadores de la entidad, el 32 % de los cuales son mujeres. Se interesó por sus condiciones de trabajo, la cantidad de turnos que realizan, el nivel educacional de los operarios y la cantidad de años que llevan laborando allí. Igualmente indagó sobre la necesaria e importante relación entre esta empresa y la Universidad del territorio.

Al concluir el recorrido, el General de Ejército dejó plasmada su impresión de esta visita en una gigantografía que recuerda las palabras que escribiera el líder histórico de la Revolución al inaugurar la empresa.

En aquel entonces Fidel expresaba: «la impresión que deja en nosotros la planta y el colectivo es inolvidable». Ahora Raúl escribió: «Aquí no hay que añadir más nada, solo seguir adelante y por supuesto estoy de acuerdo con lo que dijo Fidel. ¡Los felicito!».