Resaltan nexos entre Cuba y Bolivia como ejemplo de integración

La Habana, 11 ene (ACN) El ejemplo de los vínculos entre Bolivia y Cuba para la integración y la unidad en América Latina y el Caribe, fueron resaltados por Juan Ramón Quintana, embajador de la nación andina en esta capital, al celebrarse hoy los 35 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el diplomático aseguró que los nexos entre La Habana y La Paz deben ser ejemplo para los países de la región, en un contexto donde se pretende “construir muros, dividirlos y sumirlos en conflictos”.

Resaltó la voluntad del Comandante en Jefe Fidel Castro, fallecido hace un año, y del actual presidente boliviano, Evo Morales, quienes llevaron los lazos entre ambas naciones a una fase superior de entendimiento y fraternidad durante la última década.

De acuerdo con Quintana, gracias a la colaboración de la mayor de las Antillas, su pueblo se ha beneficiado con diversos programas de atención médica, especialmente con la Operación Milagro, como parte de la cual han sido operados gratuitamente más de 600 mil bolivianos y residentes en países fronterizos.



El diplomático se refirió también al impacto de las iniciativas de alfabetización llevadas por Cuba a su país, mediante los métodos “Yo, sí puedo”, y “Yo, sí puedo seguir”, gracias a los cuales han sido beneficiados más de dos millones de compatriotas.

Durante estos últimos 12 años se hizo lo que no se había hecho en un siglo, aseguró Quintana, quien además mencionó otra de las misiones, destinada a la atención a personas discapacitadas en ciudades, campos y comunidades indígenas bolivianas.

Aludió a que se ha logrado reconstituir una relación quebrada en 1964, no por los pueblos, sino por un Gobierno militar -títere de Estados Unidos-, que rompió relaciones con La Habana.

Lluego de 19 años fueron restablecidas, el 11 de enero de 1983, precisó el Embajador, aunque reconoció que no fue hasta la llegada de Evo Morales al poder, en diciembre de 2005, cuando se estrecharon los lazos y se “clausuró el ciclo ominoso de vivir de espaldas” a Cuba.

Elio Gámez, vicepresidente primero del ICAP, manifestó que la solidaridad de la Isla con los hermanos bolivianos “no es algo extraordinario”, sino el deber de acompañar a los demás pueblos de la región y el mundo.



El funcionario se congratuló por los éxitos del país andino bajo el gobierno de Evo, y reafirmó el acompañamiento y apoyo de Cuba en el proceso de cambios en aquella nación suramericana.

Gámez llamó a la unidad en el área, en momentos de agresividad de las fuerzas de derecha, que han promovido campañas desestabilizadoras contra los gobiernos progresistas, entre ellos los de Cuba, Bolivia, y recientemente el de Venezuela.