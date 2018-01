Internet en el móvil entre las proyecciones de Etecsa

Compartir :

Holguín, 9 ene (ACN) La Empresa de Telecomunicaciones, Etecsa, en la provincia de Holguín tiene entre sus proyecciones para los meses venideros el lanzamiento del servicio de Internet sobre el móvil como otra de las alternativas que ampliará las posibilidades de acceso de la población.

Yosvanis Pérez, jefe del departamento de servicios móviles de esta entidad, explicó en conferencia de prensa que aun cuando no se tiene una fecha exacta para la implementación del servicio ya se preparan las condiciones necesarias para cuando llegue el momento, ofrecerlo con la mayor calidad posible.

Señaló que en este sentido es muy importante que las personas conozcan las características técnicas de sus dispositivos, pues estudios recientes realizados a los usuarios holguineros revelaron que solo el 18 por ciento de ellos podrán acceder al servicio de 3G.

Precisó que la mayoría de los equipos terminales provenientes de Latinoamérica y Norteamérica pueden disponer de la tecnología 3G, sin embargo no tienen la frecuencia de 900 megahertz, lo que le impedirá a la persona el acceso al servicio.

Esto sucede, indicó, porque un móvil tiene varias formas de comunicación con estructuras independientes, de modo que puede tener la tecnología y no la banda, condición que sí cumplen los dispositivos que comercializa la entidad.

La Empresa, afirmó el especialista, antes de poner a la venta un determinado equipo realiza un exhaustivo proceso de homologación, el cual obliga al fabricante a cumplir con las normas que requiere el país en el proceso de comunicación.

Telecomunicaciones en la provincia de Holguín dispone entre las alternativas para el acceso a Internet de habitantes y visitantes de unos 60 sitios públicos y más de 40 salas de navegación, ubicadas fundamentalmente en instalaciones turísticas y joven club de computación.