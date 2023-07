Parque infantil Jalisco Park reabre sus puertas al público (+Fotos y Video)

La Habana, 29 jul (ACN) El reconocido parque infantil Jalisco Park reabrió hoy sus puertas al público, en esta capital, para el disfrute de niños, jóvenes y adultos luego de intensas jornadas de restauración.

Adrián Zamora Beltrán, funcionario de la Cooperativa No Agropecuaria (CNA) El Pekín, institución a cargo del proceso de remodelación, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el horario de apertura será desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 a.m en horario de verano y será modificado paulatinamente.

Zamora Beltrán indicó que el precio de la entrada a la instalación será libre de costo para los niños hasta 15 años de edad, mientras que para los adultos será de 50 pesos en moneda nacional (CUP).

Destacó que el valor de las papeletas para las diferentes atracciones del lugar será de 30 CUP, a excepción de la Tabla de Surf, el Toro y el Eurobungee, cuyo valor ascenderá a 50 CUP.

Respecto a los servicios extras del local, resaltó la variedad de ofertas gastronómicas como la existencia de la heladería, cafetería y venta de confituras.

Señaló la diversidad de actividades culturales que tendrán lugar en la instalación como las presentaciones de la Compañía de Teatro Infantil La Colmenita y distintas agrupaciones que gozan de la popularidad entre los más pequeños del hogar.

En cuanto a la polémica generada en torno a los precios, Zamora Beltrán manifestó que a pesar de la importación de equipos y demás factores, se ha trabajado en el reajuste de los costos para que sean asequibles a las familias cubanas en general.

Claudia Estarella Borges, primera madre cubana en acceder a la instalación luego de su reapertura, señaló la oportunidad que supone el rescate del espacio y aún más, en la etapa estival en curso.

Otros visitantes, por su parte, agradecen la novedad, pero muestran preocupación por los precios del local.

La Empresa Inmobiliaria del Comercio Interior de La Habana, de conjunto con la CNA El Pekín e instituciones anexas al funcionamiento del Jalisco Park, decidieron brindar servicios gratuitos a las casas de niños sin amparo filial y Escuelas Especializadas, en consecuencia con el compromiso social de la instalación.