El Moncada y la siempre heroica Santiago

Santiago de Cuba, 26 jul (ACN) A los que la conocen de siempre e, incluso, a quienes nunca han pisado esa tierra, Santiago de Cuba inspira, por la Sierra que la abraza, por sus calles legendarias, la generosidad de su pueblo y su bravura, esa que ha sido cantada, pintada, narrada y sobre todo vivida por tantos hombres y mujeres que lucharon por la Revolución desde que esta era tan solo un sueño.

Hay mucha historia en Santiago, de mambises y barbudos, del Moncada y su heroísmo, de jóvenes casi niños convertidos en mártires, de madres que vieron partir a sus hijos para el combate, de casas que cobijaron a los perseguidos, de gente que renunció a sus puestos, de otros que entregaron sus ahorros, de valentía, desinterés, altruismo y solidaridad.

Allí yacen los restos de Mariana, madre de los Maceo, de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, de José Martí, el inspirador del Moncada, de muchos hombres y mujeres de diferentes generaciones que entregaron su vida por Cuba, y está Fidel, el eterno Comandante en Jefe.

La ‘’infatigable Santiago’’, la nombró Martí, ‘’el baluarte más firme de la Revolución’’, la distinguió Fidel, quien tuvo una certeza que hasta hoy sigue siendo cierta: ´´En Santiago de Cuba y en la Sierra Maestra tendrá la Revolución sus dos mejores fortalezas’’.

También en voz de Fidel llegó la más merecida y respetada reverencia: '' Tú nos acompañaste en los días más difíciles, aquí tuvimos nuestro Moncada, nuestro 30 de Noviembre, nuestro Primero de Enero. A ti te honramos especialmente hoy, y contigo a todo nuestro pueblo, que esta noche se simboliza en ti. ¡Que siempre sean ejemplo de todos los cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu espíritu revolucionario! ¡Que siempre sea la consigna heroica de nuestro pueblo lo que aquí aprendimos: Patria o Muerte!. ''¡Que siempre nos espere lo que aquí conocimos aquel glorioso Primero de Enero: la victoria!. ''¡Gracias, Santiago!’’

Fue el Primero de Enero de 1984, cuando Santiago de Cuba, en ocasión del aniversario 25 del triunfo de la Revolución, recibió el título honorífico de Ciudad Héroe de la República de Cuba.

En esa tierra oriental tuvo el país no el fin, luego del dolor del Moncada, de la derrota y los muertos, sino el comienzo de una batalla sin tregua que hoy enfrenta los intentos de asfixia económica por Estados Unidos y las campañas para sembrar la desunión, el odio y el descontento, también maniobra del gigante imperial.

Hoy la lucha continúa desde Santiago que es Cuba entera, porque ‘’ nuestro pueblo es uno de esos pueblos que no tembló nunca ante el sacrificio, es uno de esos pueblos que no tembló nunca ante el precio que le obligasen a pagar por su dignidad y por su libertad; un pueblo que no tembló ni temblará nunca ante el precio que tenga que pagar por su felicidad”.

Así lo dijo Fidel, y Raúl lo reafirmó con esa frase contundente y cierta: La historia ha demostrado que ¡sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá!.

Por eso, 70 años después de aquel asalto, Santiago de Cuba sigue inspirando y haciendo su Moncada a la altura de estos tiempos difíciles.

Hoy, en una jornada de remembranza y optimismo para celebrar la fecha, lo ratificó José Ramón Monteagudo, primer secretario del Partido en la provincia: Este es el Santiago que nunca le ha fallado ni le fallará a la Revolución, el Santiago rebelde, entusiasta, hospitalario y heroico que se siente orgulloso de su historia, que siempre será fiel al legado de Fidel y donde a la Revolución siempre le esperará la victoria.