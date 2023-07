Vice primera ministra asiste a festejos de independencia de Bahamas (+Fotos)

La Habana, 10 jul (ACN) Inés María Chapman, vice primera ministra de Cuba, preside la delegación cubana que participa en las actividades por el aniversario 50 de la independencia de Las Bahamas, destacó hoy la Cancillería.

Según una nota publicada en el sitio web del organismo, la visita responde a una invitación del gobierno de la Mancomunidad de Las Bahamas por el día de la independencia del Reino Unido, que se celebra el 10 de julio.

