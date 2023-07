Denuncia sociedad civil cubana exclusión de foro internacional

La Habana, 8 jul (ACN) La Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) condenó en esta capital, la posible exclusión de organizaciones de la sociedad civil de la Isla en el foro para estos fines a realizarse en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, precisó en conferencia de prensa, este viernes que a seis fechas del cierre del plazo de inscripción para el evento, programado para los días 17 y 18 de julio en Bruselas (Bélgica), aún se esperan respuestas de las solicitudes de acreditación formuladas por la parte cubana, no se conocen los panelistas principales, ni siquiera el programa final del encuentro.

De esta manera, resaltó la falta de transparencia en la gestión en torno al espacio, que también calificó de excluyente, pues la conceptualización del mismo no está organizada por estructuras de la UE, sino por plataformas de organizaciones especializadas en temas de Política para el Desarrollo.

Goicochea Estenoz explicó que en claro desconocimiento a la Celac y a las estructuras sociales y de integración regional, dividieron la modalidad de la reunión al formato online y presencial, al cual asistirán solo representantes de alrededor de 250 entidades, lo cual limita seriamente el espectro de participación, sin comunicarse debidamente a todos los colectivos implicados previamente.

Aseguró que este foro desconoce las decisiones tomadas en consenso por los cancilleres para la realización del mismo, y supone un despropósito a la voluntad política de ambas áreas de retomar las reuniones al más alto nivel detenidas desde 2015.

La diplomática advirtió también en el borrador presentado para servir como agenda del cónclave, la evasión de los serios problemas que enfrentan los pueblos de América Latina y Europa tras la crisis de la pandemia de la COVID-19 y la recesión económica global generada por el injusto orden económico internacional imperante, para posicionar otras posturas más acordes a la ideología de libre mercado.

Señaló asimismo la negativa de acreditar a reporteros de medios de prensa pública y alternativa para dar cobertura a la participación cubana en la reunión, la cual, según Lázaro Manuel Alonso, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, será retransmitida de manera online para los usuarios, probablemente en plataformas inhabilitadas para la mayor de las Antillas.

La máxima representante de la sociedad civil de la nación caribeña puntualizó que solo se aceptó la participación de algunas de las propuestas presentadas, pero esto no impedirá trasladar la denuncia de la política de hostilidad adoptada contra el archipiélago caribeño, en detrimento también de la comunidad europea, y la resolución de dar la batalla para ser tenidos en cuenta.

En respuesta a una pregunta formulada por la Agencia Cubana de Noticias, acotó que se puede entrever una intención por parte de los organizadores por incluir a organizaciones no adscritas a la ACNU y que no representan la realidad cubana pero, ante la falta de transparencia y el desconocimiento de los participantes hasta la fecha, no es posible asegurarlo.

Goicochea Estenoz consideró de inaceptable la prerrogativa de decidir o no la inclusión de entidades sin intercambio con las mismas, y la intención de presentar el informe de conclusiones de los debates en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno desarrollada al unísono.

Presentes en la sala, representantes de las instituciones y colectivos excluidos unilateralmente, coincidieron en la apreciación de Joel Suárez, coordinador ejecutivo del Centro Memorial Martín Luther King, al describir ese proceder como un manejo marcadamente colonial.