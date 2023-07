Yunisleidy García: quería darle un alegrón a Cuba

San Salvador, El Salvador, 6 jul (ACN) La velocista Yunisleydi de la Caridad García confiesa que durante la carrera de los 200 metros (m), en el estadio nacional Jorge “El Mágico” González, solo pensaba en darle un alegrón a Cuba.

Motivación esa que se ha repetido una y otra vez en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe con sede en San Salvador, y que la villaclareña de 24 años de edad tuvo en más de una ocasión en la pista del coliseo deportivo.

Yunisleydi logró medalla de plata este miércoles en la justa multideportiva regional con tiempo de 23.05 segundos, muy cerca de su marca personal, en prueba dominada por la jamaicana Yanique Dayle (22.80) y en la cual la dominicana Fiordaliza Cofil (23.07) se colgó el bronce.

🇱🇨 Julien Alfred🥇11.14s to take the win at the CAC games in a meet record!!

🥈Yanique Dayle 🇯🇲11.39

🥉Yunisleidy García 🇨🇺11.50 pic.twitter.com/QGhx694exQ