El Imperio de un diseñador (+Fotos)

Guantánamo, 29 jun (ACN) Sentado frente a un ordenador, en su oficina del taller 103 de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Muebles Imperio en esta ciudad, el joven diseñador industrial Fernando Garcell Boza asegura que la profesión que este 29 de junio celebra su día mundial y a la cual decidió dedicarse, se le definió desde la infancia.

Desde pequeño me gustó dibujar y mi familia se dio cuenta, entonces en la primaria decidieron insertarme en un taller de dibujo con el artista Valeriano Donatien, que lo impartía en el parque José Martí y por ahí empezó todo, recuerda.

Aprendí mucho, luego iba a exposiciones y eventos culturales con mi abuela Marta Reyes, que es periodista; fueron muchas experiencias que me fueron dando una visión un poco más abarcadora de lo que quería para el futuro, hasta que en secundaria un profesor de dibujo me habló del diseño industrial.

Con una locuacidad que impresiona evoca el preuniversitario, con un camino definido, por lo que restaba estudiar y obtener buenas notas, porque de esa carrera llegan una o dos plazas a la provincia y la competencia era fuerte; pero me esforcé y la obtuve y entonces me fui a estudiar a La Habana, en el Instituto de Diseño, que es el único que la imparte en Cuba.

Comencé en el 2016, aquello fue maravilloso, un mundo nuevo, estaba nervioso, recuerdo todavía cuando entré al patio central del edificio y vi que era otro aire, los muchachos, un claustro de profesores genial, la mayoría jóvenes, ya que es una carrera joven y por tanto los profesionales de diseño la mayoría son también jóvenes.

En el ámbito docente recuerdo a los profesores Carilyn y Limay, que nos inculcaron una manera de pensar diferente, más humana, porque en el diseño hay que pensar no solo en el objeto sino en la persona, el diseño es una profesión pensada para mejorar la vida del hombre y la sociedad.

Ya en noviembre de 2020, en plena COVID-19, nos mandaron para nuestras provincias; terminé la tesis desde Guantánamo y me gradué ese mismo año.

Previamente de Muebles Imperio el ingeniero Alejandro Soto había ido a verme al Instituto, cuando yo estudiaba, y me preguntó si me interesaba trabajar en esta industria; de las ramas del diseño siempre preferí la de mobiliario, y acepté, porque sabía que era algo a lo que iba a ponerle el corazón.

Aquí empecé en diciembre del 2020 mi servicio social, con 21 años, entonces conocí a quien sería mi tutor, que es el otro diseñador que trabajaba conmigo, Rafael González, con más de 20 años de experiencia en este lugar.

Fernandito, como muchos le decimos, agradece aquellos recorridos por las instalaciones recién llegado: me di cuenta que la base que tenía me ayudaba pero no era todo; Soto me decía: si quieres ser mejor diseñador y conocer más de mobiliario, tienes que recorrer el taller, conocer el proceso productivo.

Los carpinteros me advertían: tienes una base teórica de la Universidad, podrás ser muy buen diseñador y todo, pero tienes que aprender a ser carpintero Fernando, conocer qué operaciones haces, para que cuando estés sentado en tu ordenador, proyectando esos planos, pienses cómo el carpintero lo va a hacer, e ir diseñando el mueble como si ya lo estuvieras fabricando.

Desde enero pasado ya tengo mi plaza, dejé de ser adiestrado y empecé a ejercer como diseñador oficialmente, sin embargo desde que entré yo hacía los planos como si fuera un trabajador más.

Dice entusiasmado que le impresiona la atención a los jóvenes en la empresa; hay otros que son ingenieros industriales y se hace mucho trabajo con nosotros, de la Universidad vienen profesores y nos imparten cursos, nos preparan para ejercer cargos más importantes en un futuro o simplemente para estar más preparados profesionalmente.

Sobre su desempeño comenta que han hecho muebles con destino a las tiendas, al turismo, que es el fuerte de la UEB, y para la población, con diseños específicos; tenemos un catálogo grande, que incluye armarios, butacas, sillas, juegos de mesa, y también gané un concurso en el que participé.

Fue anunciado por la Oficina Nacional de Diseño, en colaboración con la embajada italiana, que cada dos años convoca a un Concurso que se llama Design Habana, patrocinado por la Fundación EcoArt, cuyo objetivo es promover el diseño sostenible.

Quedé entre los cinco finalistas, el personal de la Fábrica me ayudó a producir el mueble, fue un proceso de lo más bonito, tuve que estar todo el tiempo con el carpintero y eso fue como el refuerzo al conocimiento que yo había adquirido.

La silla Loma, que nombré así porque para dondequiera que miras en Guantánamo hay una loma, y quería mostrar un pedazo de mi tierra, quedó de lo más bien, con un acabado bonito, se expuso y se reconoció el trabajo de la UEB, de la Empresa Dujo.

El resto de los participantes hizo sus trabajos con carpinteros particulares, pero la silla fue una manera de reconocer qué tan estéticamente bello pueden ser los productos de la industria del mueble cubano.

Sus 24 años parecen más cuando habla con la madurez de un experto: un buen diseño siempre es valorado porque es una profesión enfocada al bienestar humano, a satisfacer necesidades a través de un producto, un espacio, un mueble, está en todas partes, hay que ser muy meticuloso, tener en cuenta muchos factores, los referentes nacionales e internacionales, cómo se va a usar.

Ahora mismo trabajo en los proyectos que atiendo normalmente del turismo, en algunas propuestas para el telecentro Solvisión, que necesita renovar la imagen, para dar una visualidad más fresca, más moderna, también para la tienda Dujo, que se va a inaugurar esperamos que en este año, en la cual se ofertarán a la población muebles, espejos, y otros productos de los talleres de Imperio, y de otras UEB de Dujo, Santiago de Cuba, Las Tunas.

Eso va a tener un gran impacto en la provincia, porque hay una demanda cada vez mayor de los productos de la empresa; no podemos defraudar a la población, tenemos que satisfacer sus necesidades y lograr contentarla; que cuando compren las personas digan: "ese mueble fue hecho en Imperio", y estaría muy contento si lograra un mayor reconocimiento del que ya tiene, pero seguir, porque el diseño de mobiliario es un trabajo muy bello.