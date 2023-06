Recibe Jorge González condición académica de Doctor Honoris Causa

La Habana, 17 jun (ACN) Jorge González Pérez (Popi), Profesor Emérito y Héroe del Trabajo de la República de Cuba, recibió hoy la condición académica de Doctor Honoris Causa en Ciencias Médicas.

Al destacado especialista en Medicina Forense se le entregó el lauro, en el Aula Magna de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCMLH), como reconocimiento a sus relevantes méritos científicos y docentes, a su larga y fructífera trayectoria al servicio de la Salud Pública y la Educación Superior, y por su dedicación y entrega a la formación de múltiples generaciones de profesionales.

En la ceremonia, presidida por Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro, y José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, se reconoció también al destacado profesor por su condición de excepcional ser humano y revolucionario cabal.

El profesor Popi recibió este sábado el Título Honorífico de Doctor Honoris Causa en Ciencias Médicas como justo reconocimiento a su fecunda obra, consagrada durante más de 45 años al perfeccionamiento de la Medicina cubana.#CubaPorLaVida 🇨🇺https://t.co/SmqbIuhp0l pic.twitter.com/bXmqhn61yO — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) June 17, 2023

El doctor, quien se desempeña actualmente como Director General de Docencia del Ministerio de Salud Pública (Minsap), es un vivo ejemplo de la vocación internacionalista de la Revolución, por lo cual se le entregó la Medalla de Trabajador Internacionalista.

Este momento de homenaje recoge el sentir de la comunidad de las Ciencias Médicas cubana y nos permite destacar el humanismo, la sencillez, la modestia y la fidelidad a la Revolución del profesor Jorge González Pérez, así como también su profesionalidad, conducta ética, espíritu solidario y su amor y compromiso con lo que para él es lo más importante: el ser humano, expresó la doctora Mairim Lago Queija, rectora de la UCMLH.

Otorgarle el título honorífico de Doctor Honoris Causa es reconocer su trayectoria revolucionaria, es prestigiar nuestra Universidad, al Minsap, y a la Dirección de la Revolución, es prestigiar a Fidel, a Raúl y a todos los que han entregado sus vidas por una causa justa, manifestó.

En las palabras de agradecimiento el profesor aseguró que este es un momento excepcional en su vida al estar en el Aula Magna, inaugurada hace más de 20 años cuando se desempeñaba como rector de la Universidad y en la cual se reconoció la trayectoria académica y revolucionaria de destacadas figuras de la Salud Pública cubana e internacional.

"Sin la Revolución no sería lo que soy, estoy seguro que no fuera médico, ni profesor universitario, ni hubiera podido hacer un doctorado en Alemania, ni muchas otras cosas más que he logrado por vivir en Cuba, donde triunfó una Revolución", afirmó.

He sido un privilegiado al vivir momentos cruciales de nuestro pueblo en estos últimos 50 años, desde la guerra en Angola, la invasión a Granada, la Operación Tributo, los hechos de Tarará, la búsqueda de la guerrilla del Che en Bolivia, la Misión Martí, hasta el reciente incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, pero en todos fue la labor colectiva la que permitió llegar al resultado esperado, dijo.

El doctor señaló que seguirá trabajando para contribuir a una sociedad justa y de bienestar, por la cual han dado su vida muchos patriotas y que sabemos es la meta de nuestro socialismo.