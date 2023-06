Estrenarán documental "Che Guevara en el siglo XXI"

La Habana, 13 jun (ACN)Con motivo del aniversario 95 del natalicio del legendario guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, se estrenará el 16 de junio en el capitalino Cine Chaplin el documental Che Guevara en el siglo XXI, del realizador italiano Walter Uliano Pistelli.

En conferencia de prensa desarrollada hoy en la sede del Ministerio de Cultura, Pistelli detalló que la obra, cuya filmación se llevó a cabo en Cuba desde 2009, se divide en dos partes: la primera se titula "Hijos de la Revolución" y la segunda "Ser revolucionario".

Comentó, en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, que el nombre del audiovisual alude al recorrido por el lado humano y también por la trayectoria como combatiente del Guerrillero Heroico y sus compañeros de lucha en Bolivia.

Para mí el Che va más allá de la mitificación que algunas personas y los medios han creado alrededor de su figura, pues considero que es más importante el legado que nos dejó, afirmó Pistelli.

Destacó que en la primera entrega "Hijos de la Revolución" aparecen como entrevistados los descendientes de los guerrilleros que acompañaron al Che en suelo boliviano, los cuales cuentan cómo vivieron la ausencia de sus padres, y en la mayoría de los casos la muerte, desde el seno familiar.

En "Ser revolucionario" son protagonistas Harry Villegas (1940-2019); Leonardo Tamayo; Ulises Estrada (1934-2014), entrenador de la guerrilla, y Orlando Borrego, viceministro primero de Industrias entre 1961 y 1965, fallecido en 2021, quienes describen de forma cinematográfica los pormenores de la gesta en el país sudamericano.

El documental deja un interrogante al final: ¿Qué es ser revolucionario en el siglo XXI?, la cual constituye una provocación hacia el análisis del pensamiento guevariano en la actualidad.

Que el documental se presente en Cuba a 95 años del nacimiento del Che (Rosario, Argentina, 14 de junio de 1928​-La Higuera, Bolivia, 9 de octubre de 1967) representa un gran honor, un sueño y un compromiso, porque hace más de una década nació este proyecto que ya se hizo realidad, dijo Pistelli.

Es un regalo para todos los que me entregaron sus testimonios, aunque algunos ya no estén presentes físicamente, porque ellos me abrieron su corazón, y el audiovisual es una manera de retribuir la confianza depositada en mí, afirmó el cineasta.

Che Guevara en el siglo XXI, pieza cinematográfica que se ha presentado en países como Bolivia y Estados Unidos, formará parte del ciclo de documentales que proyectará el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos en tributo al Guerrillero Heroico.