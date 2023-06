Recorre jefe de Defensa Civil Nacional zonas afectadas por lluvia

La Habana, 12 jun (ACN) El General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, sostuvo hoy un encuentro con Alexander Massagué Álvarez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Guáimaro, provincia de Camagüey.

Durante el diálogo, se puntualizaron las medidas a adoptar con vistas al restablecimiento de las comunidades afectadas por las intensas lluvias, según informó la cuenta en Twitter de la Defensa Civil de Cuba.

#Cuba Sostiene encuentro el Jefe del EMNDC, con el Primer Secretario del municipio Guáimaro, puntualizando las medidas a adoptar para el restablecimiento en las comunidades afectadas. pic.twitter.com/uaNcGBN5aO — Defensa Civil Cuba (@CubaCivil) June 12, 2023

También durante la jornada, Pardo Guerra intercambió con las autoridades de la provincia de Las Tunas, que fue afectada por los recientes eventos climatológicos que azotaron el centro y oriente del país.

La ocasión fue propicia para puntualizar las medidas organizativas para la recuperación así como el empleo de los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres, los Puntos de Alerta Temprana y radioaficionados para el mantenimiento de las comunicaciones y la información en comunidades de riesgo.

Además, Pardo Guerra insistió en la preparación de la población y la necesidad de incrementar la percepción del riesgo.

Enfatizó en el control y cuidado de personas vulnerables y en la importancia de divulgar normas de conducta como no cruzar ríos crecidos, no realizar pesca en embalses, no transitar por zonas inundadas.

En el municipio tunero de Jobabo, de conjunto con las autoridades locales, recorrió las zonas afectadas por las intensas lluvias.