Ratifican Cuba y Arabia Saudita voluntad de fortalecer relaciones

La Habana, 24 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y Saud Bin Mohammed Al-Sati, viceministro para Asuntos Políticos del Reino de Arabia Saudita ratificaron hoy la voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones político-diplomáticas entre sus naciones.

Según informó el Canciller en Twitter, durante un encuentro, en esta capital, las ambas partes mostraron su disposición de continuar ampliando los nexos económicos, comerciales y de cooperación entre el Reino de Arabia Saudita y Cuba.

In a meeting with Saud Bin Mohammed Al-Sati, Vice-minister for political affairs of @KSAmofaEN, we both ratified our will to continue strengthening political & diplomatic relations & expanding economic, commercial & cooperative relations between the Kingdom of Saudi Arabia & Cuba pic.twitter.com/PwNw0iHo6M