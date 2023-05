Trabaja Minrex en ampliar capacidad de legalización de documentos

La Habana, 11 may (ACN) El proceso de legalización de documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) se encuentra operativo y se implementan acciones para aumentar la capacidad de trabajo, aseguran directivos del organismo.

Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería, publicó una serie de mensajes en Twitter, donde explica que esta actividad no se detuvo en el pasado, no está detenida y no se detendrá en el futuro.

Se reitera que en el pasado no se detuvo, no está detenido en el presente y no se detendrá en el futuro, el proceso de legalizaciones en @CubaMINREX.



(Abro 🧵1/5) pic.twitter.com/BHbYSawWR3 — Ernesto Soberón (@SoberonGuzman) May 11, 2023

Precisó que ante el incremento exponencial y sostenido en el tiempo de las solicitudes de legalización, el pasado 17 de abril se inauguró una nueva área para legalizaciones el Minrex, incrementándose el número de trabajadores, y por tanto, la capacidad de legalización.

El funcionario alertó que la tramitación de los documentos a legalizar solo puede ser realizada por los bufetes debidamente acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Cualquier oferta que implique supuestos trámites realizados por personas ajenas a los mencionados bufetes, mediando un pago por este servicio, se trata de un intento de estafar a los interesados”, subrayó.

Según el directivo, los interesados en conocer el estado de su proceso de legalización en el Minrex, puede comunicarse mediante el teléfono 7831-0057 y al email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , o consultar el portal web destinado a esta actividad (http://legalizaciones.minrex.gob.cu).