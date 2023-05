La defensa de la causa saharaui es principio inamovible para Cuba

La Habana, 10 may (ACN) Una sincera felicitación del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el pueblo cubano fue transmitida hoy al pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática en el acto por el aniversario 50 de la fundación del Frente Polisario, al que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República.

En el homenaje se recordó que el 10 de mayo de 1973 surgió la organización como Movimiento de Liberación Nacional para luchar contra el colonialismo español y posteriormente contra la ilegal ocupación de Marruecos.

Se recordaron palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en septiembre de 1979, durante la 6ta Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, cuando expresó: «Cuba, que no tiene ningún diferendo particular con Marruecos, expresa su total apoyo a la independencia del pueblo saharaui, por considerar absolutamente infundada la ocupación de su territorio e incuestionablemente justa su aspiración a la libre autodeterminación».

A la ceremonia, realizada en la Sala Universal de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), asistieron los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FAR. También participó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, entre otras personalidades.

Jatri Aduh, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y enviado especial para la conmemoración, transmitió un saludo de Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, al Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Frente Polisario —señaló Jatri Adduh, también ministro de Educación— no olvida la simpatía, solidaridad, apoyo, asistencia permanente y la postura clara, firme y contundente de Cuba con nuestra causa. Es esta —dijo— la cualidad de nuestras relaciones.

Esta tierra libre nos ha acompañado a lo largo de décadas a pesar de las enormes dificultades que habéis atravesado, expresó el dirigente saharaui, que condenó el bloqueo ecónómico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Pero —añadió— ni agresiones, ni bloqueos podrán detener el avance glorioso de la Revolución del pueblo cubano.

Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC, enfatizó en las palabras de clausura del acto que Cuba continuará defendiendo la causa saharaui hasta el logro de su independencia.

Señaló que las relaciones entre el PCC y el Frente Polisario se caracterizan por la confianza política mutua, una visión común de resistencia y la firme convicción de luchar por el derecho de ambos pueblos a vivir en paz, en el pleno disfrute de la libertad.

El respeto, la admiración, la amistad, la cooperación constituyen un referente de nuestros nexos bilaterales, dijo, y recordó que en Cuba se han formado más de dos mil jóvenes del Sahara Occidental en diferentes enseñanzas, de los cuales 375 se graduaron como médicos y 555 en otras carreras universitarias.

Rememoró que 935 niños de ese país fueron acogidos en la Isla de la Juventud para cursar desde los primeros grados de la primaria hasta la enseñanza media superior.

Las jóvenes generaciones saharauis seguirán contando con esta posibilidad, que, sin lugar a dudas, dignifica las relaciones entre ambos pueblos, afirmó Rodríguez Hernández, quien también se refirió al trabajo de más de un centenar de profesionales cubanos en las arenas del desierto.

El liderazgo y la resistencia de los hermanos saharauis, a lo largo de estos 50 años —expresó—, los hacen ser admirados por los pueblos que reconocemos los enormes sacrificios que han enfrentado en su firme decisión de preservar sus nobles y legítimas aspiraciones de alcanzar su plena soberanía y autodeterminación.