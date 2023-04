Con heridas de Girón en la pìel y el alma

Cienfuegos, 18 abr (ACN) Con 24 años, Arturo Montesbravo Morales conoció, un día como hoy hace 62 años, la dura cara de la muerte cuando, como integrante del batallón 339 -integrado por jóvenes cienfuegueros-, enfrentó la metralla en las arenas de Playa Girón, aquel abril de 1961.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias contó que luego de seis meses como miliciano en la limpia del Escambray , bajó de las lomas y respondió al llamado de presentarse urgente en el aeropuerto de Cienfuegos, donde se constituyó esa agrupación de milicianos, primera en enfrentar a la invasión mercenaria en Girón.

Salimos en la madrugada hacia el central Australia y allí nos explicaron que la función era enfrentar la invasión que venía por esa zona del sur de Matanzas, aunque no se sabía cuál sería el lugar exacto, relató el combatiente ahora con 86 años.

“Ese día nos acostamos como a las doce de la noche aproximadamente, poco después se formó un corre, corre, y salimos en caravana para Girón en el primer camión,

“A medida que avanzábamos se sentía el estruendo del ametrallamiento que parecían fuegos artificiales realizado por el enemigo en su intento de limpiar el área por la zona de desembarco.

“Entramos en combate, y avanzamos unos metros, pero el poder del fuego era muy superior, hasta que amaneció y pudimos divisar mejor, que estábamos a poco metros de la costa, de donde divisamos el barco Houston y a los mercenarios que desembarcaban

“Ahí se apareció el primer avión de la fuerza aérea cubana, pasó por arriba de las posiciones que ocupábamos, pero no tiró, luego en un segundo pase comenzó a atacar a los invasores.

“A mi lado estaba Jorge Alfonso, amigo de infancia, y otros cienfuegueros. Alguien de la zona vino para pedir ayuda y sacar a dos mujeres y una niña, de 11 años, que estaban expuestas bajo la balacera, para lo cual podríamos utilizar un camión cercano, y nos fuimos a ayudar.

“Claro, éramos tan jóvenes que no podíamos aquilatar el peligro, pues un transporte de esa magnitud obligatoriamente nos convertía en un blanco certero para el enemigo.

“Junto al chofer montamos a las mujeres, y Jorge Alfonso montó en el estribo derecho de la cabina del chofer, y yo en el izquierdo. No habíamos caminado 100 metros cuando nos hacen un disparo al parecer de mortero y desbarataron el vehículo. Mueren en el acto las dos mujeres, y la niña salió corriendo hacia la carretera hasta que cae abatida por las balas. Fue muy doloroso.

“La onda expansiva me tiró lejos y solo sentía la tierra muy caliente, fue entonces cuando me palpé el hombro y sentí el hueco que me dejó la metralla, miré a todos lados y vi a pocos metros a mi amigo muerto.

“Jorge Alfonso era mi vecino, crecimos juntos en el barrio de Paraíso en Cienfuegos, mi amigo de parrandas, porque salíamos juntos a buscar novias, a fiestas.

“La rabia me impulsaba a seguir con más fuerza en el combate y traté de parapetarme tras unos troncos, y fue ahí cuando me impactaron esta rodilla que me la desbarataron.

“Otro miliciano me ayudó como pudo a acomodar la pierna y me dijo que me quedara hasta que vinieran a recogerme los sanitarios, pues estaba perdiendo mucha sangre de ambas heridas. Entonces le di mi reserva de balas y mi fusil con el dolor que para mí había terminado el combate.

“Me transportaron hacia Jovellanos, donde los médicos trataron de componerme un poco, me pusieron suero, sangre, pero me enviaron urgente para el hospital de Matanzas. Allá otro corre corre conmigo, hasta que perdí el conocimiento y lo recobre después de operado.

“Luego de Girón estuve mucho tiempo con yeso, muleta, y las secuelas, pero ese dolor no se comparaba en nada con la muerte de tantos compañeros del batallón 339, con los civiles que vi caer y con la pérdida de mi amigo, cuyo nombre ha dado identidad a la cooperativa de créditos y servicios de este consejo popular.

“Sin embargo, fue muy duro el regreso después de Girón y ver los ojos de la madre de Jorge Alfonso, y recibir a falta de su hijo, el abrazo de ella . Son cosas que dolieron mucho y nos marcaron.

“Aún a 62 años de Girón, mira como quedó la rodilla, y a cada rato los dolores me recuerdan aquel fragor del combate, donde la juventud cubana, valiente como siempre, se empinó con coraje y con la sabia conducción de Fidel, pudimos en menos de 72 horas propinar la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina”.