Cuba-EE.UU. sostendrán conversaciones migratorias este miércoles (+Fotos)

La Habana, 11 abr (ACN) Cuba y Estados Unidos sostendrán este miércoles, en Washington, una nueva ronda de conversaciones migratorias, con la expectativa de centrarse en aspectos que reiteren el respeto a los acuerdos para una migración segura y regular, anunció hoy la cancillería de la Isla.

Johana Tablada, subdirectora de la dirección general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), en declaraciones a la prensa nacional y extranjera en esta capital, recordó que en el año anterior se registraron un grupo de pasos positivos entre los que se destacan la reanudación de la emisión de visado en el consulado de Estados Unidos en La Habana y el otorgamiento de las visas establecidas en los acuerdos migratorios.

Estos visados se vieron afectados por más de seis años debido a una decisión unilateral y arbitraria tomada por el gobierno de Estados Unidos sobre la base de una calumnia, de una mentira, de los supuestos ataques sónicos, que recientemente siete agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos reiteraron que eran debido a causas naturales, como había dicho Cuba, dijo.

La delegación cubana, encabezada por Carlos Fernández de Cossío, vice ministro del Minrex, tratará temas importantes y determinantes que son preocupaciones del gobierno cubano y que no están resueltos, como los incentivos que permanecen para la emigración irregular, aseguró la diplomática.

Entre esos incentivos resaltó, en primer lugar, la persistencia en la continuidad de medidas extremas, inhumanas, de cerco, que influyen directamente en las condiciones socioeconómicas de vida de la población de Cuba, y que tienen un vínculo directo con la decisión de muchas familias de tratar de buscar un proyecto de vida más allá de las fronteras y concretamente en Estados Unidos.

El gobierno de Cuba responsabiliza al gobierno de Estados Unidos con esos altos flujos migratorios, a esas medidas extremas que han provocado una amenaza directa al bienestar y al sustento de nuestra población y consideramos que no se va a lograr una migración regular, y no se va a ordenar este tema mientras exista esa política de asfixia contra Cuba, denunció Tablada.

Otro de los asuntos en la agenda de la delegación de la Isla en las conversaciones es denunciar la admisión de personas que llegan de manera irregular a los Estados Unidos y constituye estímulo para que otros adopten esa vía no segura, tema que no está resuelto ni en las más recientes medidas del 5 de enero, refirió.

La subdirectora de la dirección general de Estados Unidos de la cancillería informó que también la delegación cubana reiterará la solicitud de que se restablezcan los programas de otorgamiento de visas llamadas de no emigrantes, estas son visas familiares y profesionales, que actualmente no permiten que una familia que decidió vivir en Cuba, que no quiere emigrar, pueda visitar a un ser querido en los Estados Unidos.

En estos momentos son personas que se ven obligadas a viajar a terceros países a someterse a un proceso angustioso de espera sin tener garantía alguna de que ese visado sea concedido, igual ocurre con artistas, científicos, deportistas, si pretenden participar en eventos en Estados Unidos, no tienen derecho a visitar la embajada en La Habana para obtener el visado y es conocido que en el sentido inverso no hay ningún obstáculopara que científicos, artistas, deportistas o personas que quieran venir a Cuba lo hagan.

Otro punto importante para la ronda de conversaciones lo será denunciar el asilo político otorgado al secuestrador de una nave aérea, incumplimiento explícito de los acuerdos migratorios y que constituye peligro para la seguridad aérea de ambos países.

Johana Tablada reafirmó que “Cuba es víctima de una política deliberada que atenta contra el bienestar de su población, contra su desarrollo económico y que más recientemente hemos visto que atenta frontalmente contra los servicios públicos de nuestro país, incluyendo los servicios de salud y las fuentes directas del sustento, que por diseño han sido estudiadas deliberadamente para ser obstaculizadas, medidas como la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, como la aplicación del título III de la Ley Helms- Burton, como la persecución al combustible, como la persecución a los programas de cooperación médica internacional de Cuba…”