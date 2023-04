Los jóvenes, puros artífices del cambio

La Habana, 6 abr (ACN) "Esta es una juventud que nunca le ha fallado a la Revolución". La idea expresada en la tarde de este miércoles por la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Aylín Álvarez García, tuvo una especial connotación, porque se trató de una certeza compartida durante un encuentro en el cual coincidieron varias generaciones de cubanos.

De manera muy natural y en estas horas que todavía saben a festejos por los nuevos aniversarios de la Juventud Comunista y de los Pioneros, se produjo el intercambio entre la dirección del país, y el Buró Nacional de la UJC y presidentes de organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles.

Estuvieron presentes, compartieron impresiones y escucharon las de quienes hablaron en nombre de las generaciones nuevas, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández -Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado-; el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; así como el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

Fue Morales Ojeda el primero en expresar algunas ideas en una jornada dedicada a reflexionar sobre los espacios, responsabilidades y virtudes que tienen los jóvenes cubanos de hoy.

El también Miembro del Buró Político dijo que no podía darse por concluido el programa por el aniversario 61 de la Unión de Jóvenes Comunistas, y el 62 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), “sin sostener este encuentro, donde realmente el propósito es reconocer la labor que está realizando la UJC -las organizaciones estudiantiles, sus movimientos- en el presente y por el futuro del país”.

Es motivo de satisfacción, dijo, "poder encontrarnos con ustedes y trasladarles este reconocimiento en nombre de del Primer Secretario y Presidente de la República de Cuba, en nombre del Buró Político, del Secretariado, en nombre de la Asamblea Nacional y de nuestro Gobierno, con la convicción de que juntos seguiremos enfrentando cada uno de los desafíos ante los que hoy tenemos un reto extraordinario".

Morales Ojeda afirmó que no hay una sola tarea en el orden político, ideológico, gubernamental, en la defensa de la Patria, "en que los jóvenes no tengan una actuación destacada"; y mencionó algunos ejemplos, como "la extraordinaria labor" que realizaron en el enfrentamiento a la COVID-19; así como el esfuerzo realizado cuando los sucesos del Hotel Saratoga o de la base de supertanqueros en la provincia de Matanzas, o cuando el paso devastador del huracán Ian.

Igualmente extendió el reconocimiento "en nombre de nuestro General de Ejército, de la generación histórica" de la Revolución, y resaltó la confianza de la cual los más nuevos seguirán siendo acreedores, en el camino de seguir protagonizando epopeyas, y de vivir para seguir defendiendo la Revolución y el socialismo.

"En esencia somos el Partido también"

Por agradecer al Partido Comunista que facilitó el espacio para el encuentro entre varias generaciones comenzó sus palabras Aylín Álvarez García, quien quiso remontarse a "todo lo que ha acontecido desde que nos hemos propuesto realizar acciones que vayan buscando perfeccionar la labor de la Unión de Jóvenes Comunistas".

La dirigente juvenil habló de un replanteo en “las maneras de hacer de nuestras organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles; y yo creo que, desde que nos hemos replanteado eso, hemos tenido siempre -como se ha tenido siempre en todos los años de la Revolución- el acompañamiento de nuestro Partido”.

Hay una implicación hermosa, valoró Aylín, de los primeros secretarios de los comités provinciales del Partido, pero también de los comités municipales en todas las actividades que por este Cuatro de Abril se ha propuesto la Unión de Jóvenes Comunistas.

"Hay una implicación tremenda en todo lo que tiene que ver con la estrategia que nos propusimos y que pretende también perfeccionar la labor de la Unión de Jóvenes Comunistas en el presente y para el futuro del país". Aylín Álvarez hizo alusión al "papel de vanguardias necesarias, de una organización que tiene la responsabilidad de conducir, de atender, de representar a los niños, adolescentes y jóvenes en Cuba".

Los retos, reflexionó, son tremendos, pero "yo creo que esta es una juventud que nunca le ha fallado a la Revolución". Y en tal sentido hizo énfasis en cómo las nuevas generaciones han heredado las enseñanzas de "nuestro Partido"; y "estamos seguros de que seguiremos siendo" de esa manera.

La primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas recordó que "ninguna etapa ha sido fácil para la Revolución", y que las nuevas generaciones siempre han tenido que sobreponerse a todas ellas.

De estremecer las bases de la organización juvenil, de que al Comité de Base, al grupo estudiantil, a la Brigada llegue la impronta de todo cuanto quiere hacerse desde la organización juvenil de vanguardia habló también la primera secretaria, quien hizo referencia a maneras frescas de representar a los jóvenes, a la necesaria búsqueda de espacios donde los nuevos, sean o no militantes, se encuentren y acrecienten sentidos de pertenencia.

Como estas horas inspiradas en el Cuatro de Abril han sido de impulsos en frentes productivos, o de destacar pasajes históricos al tiempo de protagonizar conciertos o subir montañas, la dirigente juvenil se refirió a tales actividades como cosas que deben seguirse haciendo.

"No solamente festejamos -destacó- un Cuatro de Abril, sino que también festejamos la victoria del día 26 (de marzo), para la que tanto este país también trabajó, y para lo que contó con sus jóvenes; y yo creo que ellos dieron muestras de que seguimos siendo esa juventud de vanguardia".

Estamos en el deber de expresarles -dijo Aylín Álvarez a los dirigentes presentes en el intercambio- “que nos sentimos muy acompañados por ustedes y que además nos sentimos orgullosos de tener un Partido que se preocupa siempre por su juventud. Nosotros somos lo mismo: esta es la Juventud del Partido, en esencia somos el Partido también”.

El diálogo como herramienta

"En método que yo aprendí y en el que yo me he educado durante más de 60 años, cuando hablo con la juventud, no es hablar sino preguntar, para saber si están claros de la tarea principal del momento", dijo Esteban Lazo en la tarde de este miércoles; y con varias preguntas dirigidas a los jóvenes enriqueció sus reflexiones sobre los desafíos que tiene en estas horas la Revolución.

¿Cuál es la tarea principal que tienen ustedes en estos momentos?, indagó el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular con los representes de las nuevas generaciones; y ante esa interrogante un joven afirmó que la tarea principal de sus contemporáneos, entre los que se incluye, es contribuir al crecimiento de la conciencia socialista y comunista en las nuevas generaciones.

El joven compartió su certeza de que “en la medida en que seamos capaces de formar mejor a estas generaciones en los principios del trabajo, de aportar y de vivir en colectivo”, la sociedad estará acrecentando los niveles de conciencia que Cuba necesita.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), Janny Blanco Gómez, enunció que el estudiantado debe unirse en un propósito único: “defender a la Revolución a capa y espada”. Ella hizo referencia a la importancia de “tener siempre presente el principio estudio-trabajo como principal deber”; así como de concientizar qué tipo de “momento histórico estamos viviendo”.

¿Qué significa para ti el combate a capa y espada?, preguntó el Presidente del Consejo de Estado a Janny. Y la muchacha, con la frescura típica que nunca abandona a los de su edad, explicó que se trata de “una frase popular que se utiliza en varios contextos”.

En el caso particular de su idea, dijo, se trata de utilizar todas las armas de la lucha ideológica, comunicacional o de cualquier otra naturaleza que puedan ayudar en la Cuba del presente. “Nuestra trinchera, ahora mismo, es el estudio”, dijo sobre sus contemporáneos, y sobre ella misma.

Otras preguntas hechas a los jóvenes sirvieron a Esteban Lazo para realizar varias reflexiones: ¿Qué importancia conceder al papel de la Historia en la educación ideológica?, planteó en los primeros momentos de su intervención para luego razonar: “Creo que un estudiante que conozca todo lo que hemos luchado, todo lo que ha trascendido el cubano para lograr lo que tenemos ahora, da un paso más en su preparación político-ideológica”.

¿Qué defender de la Revolución? Ante esa interrogante Esteban Lazo acudió a cifras con las cuales retratar la sociedad anterior al triunfo del 59, y la que ha venido construyéndose después. Un joven expresó que “lo primero que tenemos es la dignidad, y tenemos millones de razones para todos los días hacer Revolución”, a lo cual el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular añadió otras oraciones interrogativas:

¿Cuántas universidades había en Cuba cuando triunfó la Revolución? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos médicos había a la altura de 1959, y de cuánto era la mortalidad infantil?

"Nosotros, significó, tenemos una obra social hecha por la Revolución que, independientemente de las dificultades de ahora, tenemos la responsabilidad de defender. Si perdemos la Revolución, perdemos esa obra". Así enfatizó Esteban Lazo, quien invitó a buscar datos con los cuales se pueda ilustrar el valor de una Revolución como la cubana.

Calculen en 50 años cuántas vidas se han salvado. ¿Habrá algo más sagrado en términos de derechos humanos que la vida de un niño? Antes de 1959, ¿de cuánto era la esperanza de vida en el país caribeño? Nadie con sentido de lo justo pondría en duda el valor de una obra que se preocupa por el ser humano, razonó Esteban Lazo.

¿Y quiénes son los artífices de esa humanísima obra?, ¿Quiénes fueron a alfabetizar? ¿Quiénes fueron a Girón? siguió indagando el Presidente del Consejo de Estado, y de inmediato compartió este concepto: los hacedores de toda esa obra han sido jóvenes.

Sobre los tiempos que vendrán y la agenda que tiene por delante la Asamblea Nacional del Popular, comentó: “Me imagino qué tremendo papel va a jugar la juventud en la próxima Asamblea”. Lo expresó porque el 20 por ciento de los diputados son jóvenes, y por razones obvias "llegan con ideas nuevas, planteando criterios".

Espacio y luz verde a la juventud

"Creo que ha sido una magnífica clase de historia y que encierra sobre todo esa parte de la historia sobre el papel que ha jugado la juventud en todas las etapas". Así valoró el jefe de Gobierno, Manuel Marrero Cruz, la intervención de Esteban Lazo Hernández.

El Primer Ministro denunció que el enemigo siempre “intenta imponer la matriz de opinión de que el cambio que quiere el imperialismo es la juventud quien lo va a hacer”.

Es una generación, dijo, que pintan como disgustada, como que no está identificada con la Revolución y que por tanto no la apoya. Pero “lo que ha sucedido en todos estos tiempos complejos -expresó Marrero Cruz- da muestras más que suficientes de lo equivocado que está el enemigo”, da muestras de “esa reafirmación y ese protagonismo que juega y continúa jugando la juventud en todo el quehacer de la vida política, económica y social del país”.

El jefe de Gobierno habló de la enseñanza de la historia como asunto esencial para formar a las nuevas generaciones. Se trata, dijo, de un reto que exige buscar “métodos innovadores, métodos diferentes que permitan transmitir de manera atractiva esa rica historia, ese legado histórico que tiene el país como pocos en el mundo”.

A punto de partida de las buenas lecciones que han dejado los encuentros recientes de los candidatos a diputados con la población, Marrero Cruz habló este miércoles sobre la importancia de seguir generando oportunidades para que “las gentes se puedan expresar libremente”, y para que el impulso natural que tienen los jóvenes para decir cosas encuentre sus caminos.

El error sería -alertó- “que no propiciemos esos espacios”. Hay que continuar, dijo, buscando soluciones a todas las inquietudes y problemas que se van planteando, buscar también una participación más activa en todos los procesos, una participación protagónica de los jóvenes.

“Sin lugar a dudas, resaltó el Primer Ministro, tenemos que hacer cosas diferentes, con un pensamiento diferente y de verdad, con acciones concretas, dar a ustedes (dijo a los jóvenes) esa participación”.

En otro momento de su intervención el Jefe de Gobierno expresó: “En los tiempos que vivimos, está más que demostrado que el presente y el futuro están en manos de ustedes, los jóvenes”. Y hacia el final de sus palabras afirmó:

"En cualquier lugar, en todo lo que hagamos, ahí están los jóvenes; y en la mayoría de los casos están jugando ese rol motivador, revolucionando, y cambiando las cosas".

(Tomado del sitio de la Presidencia)