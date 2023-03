Valiosa contribución de la FAO a Cuba

La Habana, 28 mar (ACN) Una evaluación positiva y aleccionadora sobre las relaciones de colaboración de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el Gobierno cubano, directamente con el Ministerio de la Agricultura, ofreció Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe, en conferencia de prensa al término de una visita de menos de 48 horas a la isla.

Comentó sobre la apretada agenda que ha desplegado en Cuba, desde el encuentro con el Presidente de la República, con los ministros de Relaciones Exteriores, el de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y particularmente con el de Agricultura.

Se refirió a las acciones que desarrollarán en el futuro, y las actividades de apoyo a la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (SAN), “siempre cumpliendo nuestro rol de apoyar las políticas encaminadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible planteados hasta el 2030".

Mencionó el escenario no positivo de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, más allá de las peculiaridades de cada uno de los países, como las tiene Cuba, dadas las identidades, situaciones y emergencias.

Se realiza Conferencia de Prensa con la presencia del Ministro de la Agricultura Ydael Jesús Pérez Brito y el Sr. Mario Lubetkin Director Regional de @FAOAmericas@LuisMonteroMus1 @YdaelB@MauryHechavarr1 @MayraC_88 pic.twitter.com/lba6rxo1Cg — Ministerio de la Agricultura de Cuba (@MINAGCuba) March 28, 2023

Hizo una panorámica del aumento del número de personas que en todo el mundo pasan hambre (828 millones) y cerca de 3 mil millones no se alimentan bien, no tienen garantías nutricionales; llevado al escenario de América Latina y el Caribe más de 56 millones están en situación de hambre, que sumadas a las que no tienen seguridad mínima alimentaria abarcan cerca del 40 % de la población de esta región.

Lubetkin resaltó su preocupación por el número creciente de personas, que contrario a lo que debiera ser, padecen obesidad o sobrepeso, lo que se agudiza en las primeras edades de la vida, pues significó que el 7,5 % de los infantes de la región sufren de ese mal.

Afirmó que la alimentación y la nutrición van de la mano si queremos resolver esta problemática.

En ese marco, comentó, hemos discutido con las autoridades cubanas la forma de seguir cooperando en el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. “Nuestro rol es respaldar las políticas de los gobiernos, lo hacemos en Cuba y en los 33 países del área y en otras regiones del mundo”.

Refirió que han discutido acciones futuras relacionadas con la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el trabajo que realizan los ministros de Agricultura respecto a la resolución de ese organismo para adecuar los planes de Seguridad Alimentaria, la cual debemos apoyar técnicamente para responder a la solicitud realizada.

Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura de Cuba, reconoció que compartieron una agenda de trabajo para continuar fortaleciendo y lograr la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, en lo cual la FAO ha jugado un importante papel, también con la movilización de fondos imprescindibles para concretar los proyectos y aumentar la producción agropecuaria y forestal en el país, así como mejorar la alimentación y su calidad.