Recuerda Cuba 120 aniversario de natalicio de Julio A. Mella

La Habana, 25 mar (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, recordó hoy el aniversario 120 del natalicio del líder estudiantil Julio Antonio Mella.

Durante una pausa del segmento de alto nivel de la XXVIII Cumbre Iberoamericana con sede en República Dominicana, de la que participa el mandatario cubano este sábado, a través de su cuenta en Twitter, Díaz-Canel señaló justamente las raíces dominicanas del prócer.

Su extraordinario carisma como líder estudiantil, juvenil y comunista no envejece. Mella sigue joven, afirmó en su mensaje.

“En pausa de #CumbreIberoamericana, jóvenes cubanos me recuerdan que hoy #Mella (de raíz domincana) cumpliría 120 años. No parece posible. Su extraordinario carisma como líder estudiantil, juvenil y comunista, no envejece. Mella sigue joven. #CubaViveEnSuHistoria”.

También en la red social, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo informó sobre el homenaje que rindió la Universidad de La Habana a Mella.

Sus ideas, sus luchas y su legado inspiran siempre a los jóvenes cubanos para continuar haciendo por Cuba, afirmó.

“En la histórica Universidad de la Habana, rendimos homenaje a #Mella en el 120 Aniv de su natalicio, a menos de 24 horas del inicio de la jornada electoral, sus ideas, sus luchas y su legado inspiran siempre a los jóvenes cubanos para continuar haciendo por #Cuba #MejorEsPosible”.

Julio Antonio Mella, hijo de madre irlandesa y padre dominicano, nació en La Habana el 25 de marzo de 1903.

Fundó la revista Alma Mater, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Universidad Popular José Martí, con el propósito de impartir instrucción política y académica a los trabajadores.

El 16 de junio de 1925 fundó junto a Carlos Baliño el Partido Comunista de Cuba.