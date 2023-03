Menos burocracia y más tiempo al lado del pueblo

La Habana, 25 mar (ACN)El voto nuestro va el 26, vamos a vencer, le aseguró con total confianza uno de los pobladores de la comunidad pesquera Caletones, del municipio de Gibara, a sus candidatos a diputados por este territorio: el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la delegada de base, Sonia Adelaida Chacón Fernández.

Justo a 18 kilómetros de la llamada Villa Blanca de los Cangrejos, volvía a ocurrir un intercambio de pueblo, ahora para dar esclarecedoras respuestas a las principales problemáticas planteadas —a inicio del mes de febrero— por los habitantes de la única circunscripción de atención directa por la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Entonces, en presencia del Primer Ministro, de José Luis García Granda, titular del Turismo, y las autoridades gubernamentales del territorio, se confirmó el inicio de la reparación del vial de acceso a la comunidad y la instalación de la planta desalinizadora que llegará en las próximas semanas, como una opción para garantizar el abasto de agua.

También se informó de las irregularidades detectadas en la construcción de la base de campismo que se edifica y de las acciones inmediatas para lograr terminarla y darle valor de uso, pues con ella mejorarán otros servicios públicos que contribuirán a elevar la calidad de vida de los lugareños.

En tal sentido, García Granda destacó que a pesar de las dificultades ocasionadas por la negligencia de algunos trabajadores, el proyecto continuará con una mayor vigilancia por parte de las autoridades. «Mandamos una comisión a evaluar lo sucedido y tengo que decirles que todos los planteamientos tienen una base real y son objetivos. Lo que nos queda es acelerar la obra y realmente comience a demostrarse lo beneficiosa que puede ser», afirmó.

Durante el diálogo de “tú a tú” con los pobladores, los candidatos agradecieron la confianza del pueblo gibareño y ratificaron su compromiso como servidores públicos. Marrero Cruz enfatizó en la urgencia de soluciones que aceleren el proceso de construcción para culminar la obra en el menor tiempo posible.

Este viernes, los candidatos se reunieron con estudiantes de la enseñanza media y universitaria del municipio, quienes explicaron sobre las actividades desarrolladas para lograr mayor participación de la población en el proceso electoral. Expusieron como muchos son autoridades electorales y calificaron el voto unido como expresión de democracia y garantía de la continuidad de la Revolución.

El Jefe de Gobierno les habló a los jóvenes de lo que ellos significan para el presente y el futuro de la Patria, así como de la importancia de su protagonismo en todos los sectores de la sociedad. «Hemos tenido experiencias enriquecedoras y hemos tenido la oportunidad de contactar.

«Yo me atrevería a decirles que a pesar de todos los problemas acumulados, y las situaciones que afectan a las personas, nos hemos topado un pueblo vivo, con ganas de echar pa’lante, con el deseo de que se resuelvan todas las dificultades», significó el Primer Ministro, quien habló a los jóvenes del recrudecido del bloqueo norteamericano, de la pandemia, de la apuesta de la dirección del país por buscar mayor prosperidad, de un Gobierno en la calle y de que cada joven pueda hacer realidad su proyecto de vida en Cuba.

También el Astillero Alcides Pino Bermúdez y la Empresa Hilandería Inejiro Asanuma estuvieron entre los centros visitados en la jornada de ayer. En ellos, los nominados hablaron con los trabajadores sobre el salario que reciben, la distribución de las utilidades, la disponibilidad de materias primas y la estabilidad de las producciones. Además, comentaron sobre la necesidad de incentivar a los obreros en sus diferentes labores y que estos vean reflejado su esfuerzo en el salario que perciben.

Marrero Cruz se refirió a la falta de toma de decisiones oportunas que está afectando a quienes directamente producen. En otro momento, les pidió no conformarse, «ahora tenemos materias primas, tenemos unos cuantos encargos, y tenemos trabajo para todo el año, no es pensar en sobrevivir y sostenernos, sino en desarrollarnos, en ampliarnos que es el camino».

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Al finalizar la tarde, los candidatos se reunieron con los integrantes del Consejo de la Administración del municipio, encuentro en el cual se llamó a estremecer la empresa estatal socialista, buscar soluciones a partir de los recursos endógenos, consolidar el vínculo con la base, desterrar la burocracia y ser más rápido en las respuestas de las quejas, las inquietudes, los trámites y todo lo que está impactando en la población.

En una suerte de resumen de lo mucho vivido en estos recorridos, el Primer Ministro aseguró que «ello compromete más, sensibiliza más, se siente uno mucho más gibareño y más comprometido con este pueblo para entre todos seguir empujando en la búsqueda de soluciones a los problemas».

Aseguró que adentrase «en tantas comunidades, en tantos lugares, algunos de ellos por segunda o tercera vez, y otros por primera ocasión, haber contactado con tantas personas, haber tenido la vivencia de ver los problemas, y como decimos en buen cubano, tocarlos con la mano, ha sido algo que provoca muchas emociones; y también hemos tenido momentos de disgustos, ante cosas que como bien se dijo no debieran suceder, pero ha sido una experiencia única».

El Jefe de Gobierno aludió a diversos factores internos y objetivos, como el criminal bloqueo y las 243 medidas adicionales, la crisis económica que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19, el precio de los alimentos y del combustible a nivel mundial, que nos limitan para resolver una gran cantidad de problemas, pero no podemos darnos el lujo de que se nos mezclen esos problemas con otros, cuya verdadera causa es «el autobloqueo nuestro, por chapucería, por falta de un sistema de trabajo, por desatención, por no llevar las cosas hasta el final, esa tiene que ser la gran enseñanza de estas jornadas que hemos tenido».

Y dijo más: la batalla no se gana si esto se queda a nivel de secretaria, de presidente, de vicepresidenta o de intendente… «Mientras más cerca del municipio, más veces tienen que haberlo visitado, y si ustedes (se refiere a los integrantes del Consejo de la Administración) que están ahí no lo asumen y no son los primeros que están metidos en la más intrincada comunidad, no vamos a resolver los problemas».

Marrero Cruz convocó a las autoridades a salir del municipio y de las oficinas a donde está la población, llevar los servicios allí, sobre todo, lo que signifique trámites burocráticos, que tanto disgusta al pueblo.

Sobre Gibara, como territorio agrícola, llamó a darle una mirada diferente, pues es mucho el contraste que tenemos en temas como la vivienda, el envejecimiento, la atención médica…

Además, se refirió a otros asuntos como la fluctuación laboral, la necesidad de que muchas entidades pasen a ser empresas de subordinación municipal y a que este tiene que ser «un año de grandes transformaciones en la atención a las personas más vulnerables, los hogares de ancianos, los hogares maternos, los sistemas de atención a la familia…».

Otras aristas defendidas por el Primer Ministro aluden a la necesidad de ser «más agresivos en la búsqueda de soluciones a problemas, sobre todo, aquellos que están afectando el pueblo»; convocó a «menos burocracia y a más tiempo al lado del pueblo», a «fortalecer la comunicación social» y a no «o ocultar los problemas que tenemos, incluso, nuestras propias insuficiencias».

Finalmente, llamó a tener una inconformidad perenne, desde el convencimiento de que se pueden hacer más y mejores cosas. «Hoy necesitamos que todos los cuadros tengan autoridad, reconocimiento por parte del pueblo, y eso no se da en un título, no se aprueba en una comisión de cuadros, no se hereda, se gana en la calle, al lado del pueblo.

«Ese tiene que ser el estilo. No nos alejemos de ello, mientras más problemas tenemos, más tenemos que estar al lado del pueblo. Y puede que no llevemos todas las soluciones materiales, ojala pudiéramos, pero vamos allí a acompañarlos, de una manera sensible, y a ayudar en la búsqueda de las soluciones».