Ratifican villaclareños su respaldo al voto unido

Santa Clara, 23 mar (ACN) Pocas horas antes de acudir a las urnas para ejercer el derecho al voto, los villaclareños ratificaron su respaldo a la unidad y la Revolución en los diferentes espacios visitados hoy por los ocho candidatos al Parlamento cubano por Santa Clara.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República y nominado por el distrito tres de esta urbe capital provincial, expresó que el próximo 26 de marzo no se votará por los candidatos sino por Cuba, "para demostrar que no claudicamos, que no nos rendimos y que seguiremos adelante a pesar de la difícil situación".

🇨🇺| Miles de santaclareños toman las calles en una marcha por la Unidad y contra el #Bloqueo.



Encabezan la caminata, que inició en la Plaza del Che, el presidente @DiazCanelB y los candidatos a diputados por Villa Clara.

El mandatario llamó a la unidad y a superar los problemas con talento, inteligencia, decisión y valentía, y explicó que el voto unido es una defensa a la Revolución, la Patria y el Socialismo.

"Mis razones para votar por todos son mis alumnos, los jóvenes; voy por el futuro y porque será un momento para definir posiciones en medio de un contexto súper complejo", declaró a la prensa una educadora santaclareña.

Por su parte, Juan Sansó Alfonso, director de la escuela regional Marta Abreu, recalcó que el proceso del domingo permitirá preservar las conquistas de la Revolución, que ha garantizado la existencia y buena calidad de centros de educación especial como el que él dirige.

Ya están en la comunidad Aeropuerto los 8 candidatos a diputados santaclareños, entre los que se encuentra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, para intercambiar con los pobladores, previo a las elecciones el próximo 26 de marzo

Yefri Domínguez López, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, comentó que se siente muy satisfecho de poder participar por primera vez en los comicios, fundamentalmente, dentro de una democracia como la cubana.

Durante la décimo tercera jornada de recorridos, emprendidos por los ocho candidatos santaclareños, se visitaron varios sitios de interés económico y social como la minindustria "A tu gusto", la Unidad Empresarial de Base Productores Alternativos de la Empresa Avícola Santa Clara, el campamento Manuelita de la Empresa Constructora Militar número tres y la sala deportiva Eduardo García.

En cada uno de los espacios se remarcó el apoyo incondicional a la Revolución y a las elecciones generales, un sentimiento que quedó ratificado está tarde cuando más de 20 mil villaclareños acompañaron a los 32 nominados por la central geografía en una marcha contra el bloqueo y por la unidad.