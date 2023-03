Entusiasmo y constancia caracterizan a joven candidata diputada

Camagüey, 22 mar (ACN) La jovialidad, el entusiasmo y la constancia caracterizan a una joven camagüeyana que nunca imaginó la sorpresa al ser elegida como candidata a diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Laura Marian Bacallao Padrón es estudiante de la carrera de periodismo en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, donde se desempeña como presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

La propuesta salió del pleno de la FEU y sentí un inmenso orgullo, al mismo tiempo que concienticé la gran responsabilidad que tenía a partir de ese momento, porque las propuestas sí se tienen en cuenta y se organizan como parte de una candidatura y es aquí donde nos convencemos que el país piensa en sus jóvenes y quiere escucharnos, aseguró la líder estudiantil.

Subrayó además que el hecho de que el 22,8 por ciento sean jóvenes entre 18 y 35 años reafirma la confianza depositada en las nuevas generaciones, razón por la cual es imprescindible estar claros del importante papel que les corresponde y del aporte que se necesita de la juventud, porque todos son un gran equipo y esta X candidatura tiene significación también para los muchachos que votarán por primera vez y los pioneros que cuidarán las urnas.

El futuro del país, la ley de Comunicación, el trabajo de la novena legislatura que se debe continuar en la que está por venir y cómo logran una inyección de energía en el acontecer económico de la nación son temas que le interesan a esta joven.

Aun cuando hay aspectos que quedan por perfeccionar relacionados con la niñez, la adolescencia y la juventud, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tienen la familia y los múltiples sectores en su formación, las modas y modos que impone la colonización cultural, el tratamiento a los valores, la ética, entre otros tantos, como temas imprescindibles para desarrollar de una manera atractiva con las organizaciones estudiantiles y de masas, puntualizó.

Laura Marian está llena de proyectos, añoranzas y sueños, de cómo quiere el futuro, del amor que siente por su Patria y del apoyo incondicional a esta tierra, hablará en el máximo órgano legislativo cubano.

Ávida de nuevas experiencias enfrenta cada día como un reto, como la oportunidad perfecta para compartir, para aprender.

Me asombró la calidez con que las personas me han acogido en los recorridos por varios municipios, las comunidades, los centros de producción donde se sustenta hoy la economía del país, estos intercambios me han propiciado un rico aprendizaje del pueblo, de sus opiniones, vivencias, y de cómo piensan acerca de la atención a los maestros.

De igual modo, la joven valora la tradición histórica y cultural que se vive en el municipio de Guáimaro, cuna de la Constitución cubana, hecho que constató en las conversaciones con los residentes del lugar donde se percató que ellos esperan la representación de los diputados aunque tengan una corta edad.

Eso, dijo, es una gran compromiso que demanda esfuerzo y autopreparación en todos los temas que por suerte cuento con muchas manos amigas que me ayudan y guían para andar por este camino que apenas comienza.