El voto unido da más derechos

Bayamo, 13 mar (ACN) Cuando el próximo día 26 los cubanos acudan a las urnas para elegir a quienes los representarán en calidad de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, podrán votar por uno, todos o ninguno de los nominados.

Al ejercer el sufragio - uno de sus muchos derechos- puede que algún candidato sea vecino del barrio, trabajador de una entidad productiva o de prestación de servicios, mientras del resto se tenga conocimientos a partir de la lectura de las síntesis biográficas ahora expuestas en lugares públicos y divulgadas mediante cápsulas televisivas.

Conocidos de antes o en fechas recientes, lo cierto es que obreros del sector estatal y no estatal, campesinos, científicos, educadores, estudiantes, jóvenes, intelectuales; mujeres u hombres, todos tienen virtudes y posibilidades para ocupar escaños en la ANPP.

"El voto unido no es una consigna, es una estrategia revolucionaria. No es un acto de disciplina, es un acto de conciencia. Debe hacerse no porque se solicite en nombre de la patria, sino porque se comprenda a fondo que la patria lo necesita"

Fidel Castro Ruz #YoVotoXTodos pic.twitter.com/r3K74YSa3o