Con el mundo a sus pies

La Habana, 26 feb (ACN) Caminaba por el pasillo de esa casa del municipio de Playa convertida en sede de la Comisión de Candidaturas Nacional (CCN) y escuché su nombre; levanté la vista y casi chocamos.

Allí estaba la modestia: no muy alto de estatura, mirada serena, sonrisa franca, canas que dejan atrás un abundante cabello que fue oscuro, camisa beige. Manos grandes y suaves, ¿de un médico, un maestro, un pianista o un científico?

La CCN se prestigió con la visita de Jorge Amador Berlanga Acosta, un soñador de bata blanca. Alguien le pone delante la biografía que con esmero redactó uno de mis colegas; es requisito imprescindible que cada candidato a Diputado al Parlamento cubano de el visto bueno a todo cuanto se ha escrito, a fin de cuentas son quienes mejor se conocen.

Berlanga no habla, está atónito. No le gustan los elogios, y cuando no puede eludirlos, los recibe con extrema reserva; calladamente, devolvió la hoja cubierta de letras y una bonita foto. Nunca supe por qué, de inmediato, lo tuve a mi lado. Traté de hablarle, mas estaba muy emocionado y no era para menos.

“Su modestia lo convierte en gigante. Su rostro es expresión de la humildad sentida. Su altura científica pone al mundo a sus pies, en cambio, prefiere erguirse por Cuba, lo hace desde la emoción comprometida con su Bayamo natal, desde allí la patria lo contempla orgullosa”.

No eran frases vacías las que acababa de leer. “Es un creador, su investigación asombró al mundo. El fármaco Heberprot-P, con excelentes y reconocidos resultados, único de su tipo en el planeta, marcó pautas para el tratamiento del pie diabético.

“Actualmente es miembro del Consejo Científico del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y jefe del proyecto de cicatrización y cito-protección. Ostenta los grados científicos Master en Ciencias Patológicas y Doctor en Ciencias Biológicas (Farmacología) y las categorías de investigador académico y profesor titular.

“Médico Veterinario formado en la Universidad de Granma con Título de Oro, luego profesor del propio centro. Se inició como investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, de Playa, más tarde en el Centro Nacional de Salud Animal y el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Berno, de Checoslovaquia”.

Reconozco que leer ese cúmulo de triunfos estremece a cualquiera, más al autor de todos. Pero, faltaban otros, porque incluso le recordaban su ingreso al CIGB, allá por 1991, “donde desarrolló estudios farmacológicos del Factor de Crecimiento Epidérmico, contribuyó a la creación del Hebermín y participó en la investigación contra el brote de Neuropatía Epidémica”.

Berlanga no es un hombre cualquiera; es un científico de talla mayor, gigante diría yo, a quien nunca se le subieron las estrellas a la cabeza, aunque lleva consigo, sobre su corazón, una estrella mayor: la que simboliza el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y también, la del Heberprot -P.

Recordamos detalles de una entrevista que le hiciera hace varios años, sentados allá en el vestíbulo del CIGB, cuando todavía iba y venía al trabajo en bicicleta (vivía en los edificios que se construyeron al frente del centro, una comunidad científica), de sus logros e insatisfacciones de entonces.

Y levanta la mano; miré sus ojos; pide que no diga más; está realmente emocionado. Es como si hubiese descubierto su propia historia: “Su formación incluyó prácticas en el laboratorio de cicatrización y cirugía plástica del Hospital Universitario de Alberta, Canadá y en el de Regeneración Epitelial del Imperial Cancer Reserach Fund, de Inglaterra. Es autor de patentes en Estados Unidos, Japón, Canadá, la Unión Europea y tiene más de 120 artículos científicos publicados y tres capítulos de libros sobre úlceras y heridas crónicas”.

Su provincia y su ciudad natal también lo han reconocido: es Hijo Ilustre de la provincia de Granma y de Bayamo, ostenta la distinción de la Cátedra Cespediana y es Hijo Adoptivo de Camagüey y Playa.

Berlanga es orgullo de Cuba, de cada paciente que ha sanado su pie diabético y del Parlamento, del cual, seguramente seguirá siendo Diputado.