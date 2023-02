Encuentro “rompecorazones” entre candidatos y educadores (+Fotos)

Santa Clara, 6 feb (ACN) Como un encuentro “rompecorazones” calificó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, el intercambio de los ocho candidatos santaclareños a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular con representantes del sector de la Educación en el territorio.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba –nominado el pasado 5 de febrero por Santa Clara para integrar el Parlamento cubano– reconoció la tradición pedagógica que caracteriza a esta central provincia, donde se aprecia la continuidad de los valores esenciales del magisterio y la emergencia de una vanguardia joven con ideas muy claras de lo que significa la enseñanza para el Socialismo.

Un mensaje enviado por una de sus profesoras más queridas durante los años de estudiante en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas de Villa Clara, lo llevó a recordar anécdotas de aquellos tiempos en que evadía algunas horas de docencia para adentrarse en la literatura.

“Luisa Oquendo es una excelente profesora de Química, con una manera bellísima de impartir las materias; un día me sorprendió leyendo en medio de su turno de clases y me sentenció a "hacerme talquito" –rememoró entre risas–, ahora sé que no lo hará y le mando un beso enorme”.

Como una fortaleza de la candidatura santaclareña, Díaz-Canel reconoció la presencia de dos maestros jóvenes en su composición, y les llamó a continuar aportando a la creación desde la resistencia y la innovación.

Por su parte, el aspirante a diputado Leonel del Valle Monteagudo, quien se desempeña actualmente como director de la primaria Juan Oscar Alvarado, insistió en la responsabilidad de las entidades académicas para el aseguramiento al proceso electoral del próximo 26 de marzo, pues a ellas corresponde la organización de la guardia pioneril, el establecimiento de colegios y la preparación del claustro para una adecuada promoción del ejercicio democrático.

Asiel Aguada Barceló –candidato santaclareño, también de formación pedagógica– reconoció la escuela como el núcleo cultural más importante de la comunidad, una máxima que se ha demostrado en Cuba, a partir del potencial existente en los centros formativos para enfrentar retos, desafíos y acompañar al poder popular en su perfeccionamiento.

El director municipal de Educación, Yosbel Lima Alfonso, destacó que las instituciones docentes del territorio también tienen un compromiso formativo con los más de cuatro mil estudiantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, así como con los 47 de secundaria básica, que este año ejercerán su derecho al voto.

Con la máxima fidelista de que “sin educación, realmente no puede haber Revolución”, los maestros santaclareños ratificaron su compromiso de dar el sí por Cuba en los próximos comicios electorales, donde Villa Clara participa con 32 propuestas representativas de los 13 municipios de la provincia.