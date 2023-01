Felicita Díaz-Canel al pelotero Antonio Muñoz en su cumpleaños 74

La Habana, 17 ene (ACN) El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al pelotero Antonio Muñoz en su cumpleaños 74.

A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, el mandatario compartió un video de una entrevista al Gigante del Escambray y confesó haberse emocionado profundamente con las respuestas brindadas por el deportista.

Mi generación creció admirando a deportistas patriotas como él, expresó el Jefe de Estado en su mensaje. Felicidades, Gigante, añadió, junto a la etiqueta #CubaTeQuiere.

Hoy cumple 74 años, Antonio Muñoz, el Gigante del Escambray, y me envían este video que les comparto. Me ha emocionado profundamente su respuesta. Mi generación creció admirando a deportistas patriotas como él. Felicidades Gigante. #CubaTeQuiere pic.twitter.com/4zcOGoemR3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 17, 2023

El video compartido por Díaz-Canel muestra el fragmento de una entrevista que se le realizó a Muñoz en Miami, en el que se ve al pelotero vistiendo un pulóver del equipo Cuba, narrando la labor que realizaba formando nuevas generaciones de peloteros en Cienfuegos.

Muñoz también expresa su orgullo por la calidad del béisbol cubano y de los peloteros que se han desarrollado en la Isla.

Ante la pregunta del entrevistador sobre si no le parece una tentación los sueldos que ganan los deportistas en las Grandes Ligas, Muñoz responde entonces que no, que él vive con su sueldo en Cuba.

“Entonces, ¿tú eres revolucionario?”, presiona de nuevo el entrevistador. Con firmeza el Gigante del Escambray responde que sí.

“Yo sí soy revolucionario, porque nací en Cuba, y jamás he criticado a nadie que venga para acá. Al contrario, aquí estamos reunidos. Pero sí soy revolucionario porque me eduqué con la Revolución, vivo con la Revolución y muchas oportunidades que me ha dado”, expresó el pelotero.

El espirituano Antonio Muñoz Hernández, apodado por la afición cubana como El Gigante del Escambray, está considerado como el mejor bateador zurdo y primera base de su época.

Jugó cuatro décadas en Cuba entre 1960 y 1990. Fue exaltado en el 2014 al Salón de la Fama del béisbol cubano.