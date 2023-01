Celebra Cuba 295 aniversario de la Universidad de La Habana

La Habana, 5 ene (ACN) Con motivo del 295 aniversario de la Universidad de La Habana, autoridades de Cuba destacan hoy la relevancia de esta institución y su impacto en la formación académica y revolucionaria de generaciones de jóvenes.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, calificó de insigne este centro de altos estudios, el más antiguo del país, y felicitó a sus estudiantes, egresados, profesores y trabajadores.

En Twitter, el mandatario indicó que la Universidad de La Habana llega a este aniversario renovada e implicada de lleno en el desarrollo de Cuba.

“Contamos siempre con ustedes para seguir construyendo una mejor nación”, agregó el jefe de Estado a su mensaje.

Felicidades a estudiantes, egresados, profesores y trabajadores de la @UdeLaHabana, universidad insigne de #Cuba, que hoy está cumpliendo 295 años renovada e implicada de lleno en el desarrollo del país. Contamos siempre con ustedes para seguir construyendo una mejor nación. pic.twitter.com/U4JFcaRZGU — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2023

Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la misma red social indicó que en su 295 años, esta institución académica ha acogido diversas generaciones de patriotas cubanos, acaparando una gran parte de la historia de lucha del país.

Felicitaciones a estudiantes, profesores, egresados y trabajadores de la Universidad de La Habana @UdeLaHabana, la más antigua de #Cuba.

Durante sus 295 años, ha acogido diversas generaciones de patriotas cubanos, acaparando una gran parte de la historia de lucha de nuestro país. pic.twitter.com/YLgrWTLYP3 — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 5, 2023

El secretario de organización del PCC, Roberto Morales Ojeda, a propósito de la fecha recordó las palabras del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, cuando refiriéndose a la Universidad de La Habana dijo: “aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista”.

#FidelPorSiempre: «porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista…». #Cuba #CubaEduca #JuntarYVencer @DiazCanelB @UdeLaHabana pic.twitter.com/B5AHSNAcoG — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) January 5, 2023

En el 295 aniversario de la fundación de la @UdeLaHabana, felicitamos a sus profesores, graduados y a los miles de estudiantes de toda #Cuba que hoy acogen sus aulas, a quienes convocamos a seguir siendo Alma, Saber y Entrega. #CubaEduca #CubaPorLaVida pic.twitter.com/CxlFEmy65w — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) January 5, 2023

La Universidad de La Habana se fundó el 5 de enero de 1728, con sede en el convento de San Juan de Letrán, y se denominó como la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana.

En sus aulas estudiaron figuras de renombre como los patriotas independentistas Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, el líder histórico de la Revolución Fidel Castro, y los intelectuales y escritores Juan Marinello, José Lezama Lima, Dulce María Loynaz, y Roberto Fernández Retamar.

Actualmente dentro de su estructura se encuentran 20 facultades, 12 centros de investigación, 36 carreras universitarias, y ocho programas de técnicos superiores.

Su Colina Universitaria fue declarada Monumento Nacional en 1978, y de acuerdo con su sitio web, la misión de este centro de educación superior es contribuir al desarrollo del país a través de la formación continua de profesionales integrales, y el despliegue de la ciencia, la tecnología, la innovación y la extensión universitaria.