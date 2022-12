Levantar el empeño y la esperanza en la construcción de viviendas

Pinar del Río, 28 dic (ACN) Mirella Martínez Olivera estuvo en la casa de una de sus hijas la noche del 27 de septiembre cuando el huracán Ian atravesó la provincia de Pinar del Río.

Ella fue una de las más de 40 mil personas evacuadas en Vueltabajo ante la proximidad del evento meteorológico al territorio occidental, algunos en centros habilitados para ese fin, otros permanecieron junto a familiares y amigos.

Al regresar a su hogar el techo estaba destruido, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias.

Como otras 64 personas del consejo popular Aguas Claras, del municipio cabecera, es asistenciada por la Dirección de Trabajo y Seguridad Social y recibió los materiales de la construcción de forma gratuita.

En breve tiempo tenía uno nuevo gracias a las trabajadoras sociales, el delegado y mis vecinos; no me costó un peso, hasta la mano de obra me regalaron, señaló.

Más de 102 mil viviendas sufrieron los embates del meteoro que durante casi siete horas azotó al occidente del país, con rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora.

Ante el panorama desolador que Ian dejó, junto a huellas persistentes en el fondo habitacional de eventos hidrometeoroloógicos anteriores, el Grupo Temporal de Trabajo en Vueltabajo trazó prioridades para la recuperación de uno de los sectores más dañados.

Las personas con derrumbes parciales y los que presentaban situación de vulnerabilidad tendrían atención especial en las oficinas de trámites.

El paso del meteoro desafió a la provincia a levantar el empeño y la esperanza; y así lo hicieron en varias comunidades donde la mano de la solidaridad de otros territorios ayudó a los necesitados.

Nuevas áreas en desarrollo comenzaron a despertar impulsos en familias que lo perdieron todo.

De ese modo ocurrió en varios municipios vueltabajeros en los que la construcción de casas de tipología IV- paredes de madera y cubierta ligera- comenzó a revitalizar los lugares afectados.

Más de cinco mil derrumbes totales cuantificó la cabecera provincial, el territorio más afectado por Ian, de ahí que la recuperación sea un reto.

Para resarcir parte de los daños un novedoso proyecto que asume la Empresa de Construcción y Montaje de Pinar del Río muestra la edificación de las primeras viviendas a partir de paneles de madera procedentes de La Habana, destinadas a damnificados.

Ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera a La Coloma, unas 26 familias tendrán su morada allí, dijo David Pola García, jefe de brigada.

Por vez primera el equipo de trabajo ejecuta una obra de este tipo, la cual demanda una labor minuciosa por las características de las secciones que componen las casas.

Asimismo, en áreas del asentamiento ubicado en el kilómetro dos de la carretera a La Coloma se erigen otras 40 casas.

La obra, a cargo de la mediana empresa WFA Construcción, se encuentra al 40 por ciento de ejecución, en tanto laboran en las primeras 18 viviendas con fecha de culminación para el mes de marzo, manifestó Waldo Fuentes Álvarez, socio de esa entidad.

Aunque se enfatiza en las afectaciones parciales, la recuperación debe ganar en agilidad para que mayor cantidad de familias sientan el acompañamiento y vean solución a su problema, aspecto sobre en el cual llamó la atención en su más reciente visita a la provincia Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Según información ofrecida por Rubén Ramos Moreno, gobernador de la provincia, hasta diciembre solo dieron solución al 17 por ciento de las más de 102 mil casas dañadas en el territorio.

Tenemos que intensificar el ritmo de trabajo entre enero y febrero, en los que se solucionarán al menos 400 derrumbes totales por los módulos que se construyen; pero es necesaria mayor agilidad en los parciales de techos, indicó el mandatario cubano en esa ocasión.

Manos de todo el país se volcaron a la recuperación en una provincia devastada por el huracán; Cuba estuvo en Pinar del Río y con ella el empeño de crecer en medio de las adversidades.

Lea más: Díaz-Canel: Con BioCubafarma ¡Cuba va! (+Fotos)

Actualmente, poco a poco recobran vida zonas en las que el evento hidrometeorológico hizo estragos a su paso y en las que decenas de vueltabajeros tendrán su hogar.

Sin embargo, se impone sumar voluntades y recursos para que en 2023 más que anhelos, primen las soluciones.