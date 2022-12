Informan hallazgo de embarcación abandonada en cayo Guillermo

La Habana, 27 dic (ACN) El Departamento de Capitanías de Puertos de la Dirección de Tropas Guardafronteras, del Ministerio del Interior (Minint), informó sobre el hallazgo de una embarcación abandonada en la playa del hotel Playuela, en cayo Guillermo, ubicado en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila.

Según una nota oficial publicada hoy por el Minint en su sitio web, la Capitanía del Puerto de Júcaro precisó que se trata de una embarcación tipo bote, sin motor, con material del casco de fibra de vidrio, de color blanco, fondo plano, eslora de 3.50 metros, manga de 1.55 metros y puntal de 0.40 metros, la cual fue encontrada el 3 de diciembre de 2022.

De acuerdo con el texto, a la embarcación se le aplica lo dispuesto en el artículo 214 inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, de la República de Cuba.

Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía de Júcaro, ubicada en cayo Coco, en un término que no exceda los 30 días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite la propiedad o posesión del bien hallado.