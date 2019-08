Compartir :

Lima, 5 ago (ACN) Nicolás Vives, director técnico de la selección masculina cubana de voleibol, destacó el mérito de la medalla de plata de sus pupilos en los Juegos Panamericanos que acoge esta ciudad, capital de Perú, donde perdieron este domingo en tres sets ante Argentina en la final.

A pesar de la derrota que siempre duele, me quedo con la alegría del segundo lugar que es un premio importante a este grupo de jóvenes jugadores, declaró a la prensa Vives, quien apenas podía hablar por lo ronco que estaba.

El estratega agregó que se pudo haber jugado mejor, sobre todo en el ataque que no nos funcionó como esperábamos y es el punto más fuerte de nosotros.

Tampoco estuvimos efectivos en el bloqueo, pero en sentido general estoy contento con los muchachos y nada a seguir trabajando para mejorar esos aspectos con la mira puesta en futuros retos, afirmó sonriente el otrora pasador de los conjuntos de Cuba.

En ese desafío por la corona, los sudamericanos, que acabaron invictos el certamen con cinco triunfos sin reveses, se impusieron en tres parciales con marcadores de 25-20, 25-17 y 25-20, apoyados en un eficiente bloqueo, sólida defensa y una ofensiva muy repartida.

Entre sus héroes individuales estuvo el zurdo Germán Johansen, quien fue un látigo con sus remates por las líneas.

También en referencia a lo sucedido este domingo en el Polideportivo Callao, el capitán del elenco de la nación caribeña, Liván Osoria, dijo que Argentina planteó una buena estrategia y nosotros no estuvimos finos en el ataque, y al no funcionar bien esa arma no pudimos rotar bien y nos hicieron mucho daño.

Realmente llegar a la final es un avance importante para este grupo de voleibolistas en ascenso, aunque siempre que se llega a la discusión del título la aspiración es ser campeones y no lograr esa meta nos deja un poco tristes, señaló.

No obstante, valoró de bueno el torneo por una presea de plata conquistada a base de entrega y juego colectivo, en el que todos los integrantes de la selección dieron su aporte de una manera u otra.

En el torneo de voleibol masculino, Brasil completó el podio de premiaciones al adueñarse del metal de bronce con éxito de 3-0 frente a Chile.

Artículos relacionados

Entrenador cubano de voleibol (m) elogia actuación de sus pupilos en Lima

Felicita Díaz-Canel a equipo cubano de voleibol (m) por pase a la final en Lima (+ Fotos)

Siempre tuve fe que llegaríamos a la final, afirma voleibolista cubano (+Fotos)