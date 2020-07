Con más luces que sombras abre en La Habana mercado mayorista para sector no estatal (+Fotos)



La Habana, 24 jul (ACN) Mercabal, el primer mercado mayorista para las formas no estatales de gestión, abrió el jueves sus puertas en la capital con más luces que sombras, porque en opinión de cuentapropistas y funcionarios son múltiples los beneficios y garantías que ofrece, los cuales repercutirán en una mejor calidad del servicio a la población.



En su jornada de apertura concurrieron a establecer los contratos necesarios y realizar las primeras compras –siempre por tarjeta magnética- decenas de trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias dedicados a cuatro actividades escogidas por ahora: servicios gastronómicos en cafeterías, en restaurantes y bares de recreación y dulcería-panadería.



Estas tributan al incremento de ofertas a la población, aunque también por estos días solo se les venderá una cantidad determinada de volúmenes por producto, que irá en aumento en la medida que los proveedores amplíen sus suministros, sin olvidar que muchas materias primas son importadas, dijo a la ACN Harold Pérez Teira, viceministro de Comercio Interior.



Señaló que progresivamente otras figuras del sector no estatal podrán recibir los servicios de Mercobal de acuerdo con la ampliación de los recursos, además de recordar que en agosto en La Habana se abrirán dos mercados mayoristas más: en San Miguel del Padrón y en Playa, y de manera paulatina en el resto de las provincias, como anunció la ministra del sector, Betsy Díaz Velázquez, en la Mesa Redonda Informativa del miércoles.



Para Marcos Barrero Pujarte, arrendador de una cafetería estatal en Santiago de las Vegas, Boyeros, vale la pena disponer de un lugar donde los cuentapropistas puedan adquirir cárnicos, bebidas, aceite, harina, arroz, cigarros y tabaco, por citar algunos renglones, y todo eso lo he encontrado hoy aquí, manifestó a la ACN.



Juan Luis Sánchez Delgado, trabajador contratado del bar-restaurante-cafetería La Castellana, de 51 y 190, en La Lisa, expresó el deseo de que la reapertura de esa instalación ubicada en 26 y 35, en Nuevo Vedado, no sea coyuntural, sino que de manera permanente funcione como se ha concebido: para satisfacer la demanda de productos en el sector no estatal.



En su opinión al poder comprarlos ahora a precios minoristas da un margen de ganancias en las ventas para pagar impuestos y salarios, reabastecerse de suministros y ofrecerle a la población un mejor servicio, con más ofertas y a precios asequibles; pero también contar con un mercado estable del propio Estado permite que las ilegalidades vayan desapareciendo.





Israel Ramírez Hidalgo, titular del complejo gastronómico y de servicios Distrito 25, en las inmediaciones del Hotel Habana Libre, en el Vedado, elogió que para los interesados en comprar cerveza Cristal se estableciera la recogida del vacío, es decir, por cada dos botellas que se entregue se oferta una llena, lo cual ayuda a incrementar la producción de esa bebida.



Luis Hernández Bruzón, director de Mercobal, explicó que esta unidad, objeto de remodelación ante los nuevos desafíos, abrió sus puertas el 16 de marzo del 2018 solo para atender cooperativas no agropecuarias, en 2019 extendió sus servicios a los trabajadores por cuenta propia de Plaza de la Revolución y a restaurantes del Barrio Chino, y desde el 23 de julio a las formas no estatales de toda la capital.



Tanto él como Odalis Infante y Nancy Herrera, directora económica y jefa de Negocios del OSDE Alimentos, del Ministerio de Comercio Interior, manifestaron que en este primer día la llegada intermitente de mercancías, el no contar aun con todos los medios informáticos para agilizar los trámites y la necesidad de responder a inquietudes y dudas de los usuarios incidieron un poco en la demora del proceso de negociación y contratación.



Coincidieron que en la mayoría de las personas que concurrieron el jueves a este mercado mayorista encontraron satisfacción por su reapertura, y por ello sugirieron ideas en aras de que mejore su funcionamiento, que incluye la transportación de los productos que adquiera el cuentapropista hasta su establecimiento, a precios asequibles y de acuerdo con la distancia.