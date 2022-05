El bloqueo sigue intacto, afirma vicecanciller cubano

La Habana, 17 may (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, reiteró hoy que la flexibilización por la administración de Joe Biden de algunas medidas adoptadas por el anterior gobierno de Donald Trump no alivia, ni mucho menos elimina, el bloqueo hacia Cuba.



Tampoco la sacan de la lista de países promotores del terrorismo, señaló el funcionario al referirse en la Mesa Redonda Informativa de la radio y la televisión al alcance de esas decisiones anunciadas el lunes, algo difícil de precisar pues los reglamentos que llevan pueden demorar meses en emitirse, explicó.



Manifestó que el ciudadano norteamericano sigue sin poder viajar libremente a la mayor de las Antillas, y solo podrá hacerlo en grupo y bajo licencia.

🗣️ @CarlosFdeCossio: Es importante que el pueblo sepa que estas medidas no se están implementando aún. No tenemos por qué desconfiar que no se van a implementar con celeridad, pero aún está por ver cómo lo hacen. pic.twitter.com/zdW7XyaBFg — Mesa Redonda (@mesaredondacuba) May 18, 2022





El vicecanciller recordó también que Cuba no puede comprar ningún producto, equipo o tecnología con un 10 por ciento o más de componentes estadounidenses, y eso limita sus exportaciones, además de que sigue atada o limitada en el uso del dólar americano para sus transacciones u operaciones comerciales y financieras.



Opinó que son medidas positivas pero de alcance limitado, dado que la política hacia Cuba no ha cambiado; continúan la subversión contra la Revolución y la intención de fomentar la desunión y el odio en el pueblo cubano, el descontento social ante las carencias provocadas, en gran medida, por el bloqueo económico, comercial y financiero de la Casa Blanca hacia la nación caribeña.



Según Fernández de Cossío, se dice que las decisiones anunciadas el lunes por el gobierno de Biden son para ayudar al pueblo cubano, cuando todas las adoptadas hasta ahora han sido para perjudicarlo, dijo en clara alusión al recrudecimiento de la criminal política, incluso en medio del combate a la COVID-19.



Alertó que siguen obligando al cubano a ir a Guyana a gestionar la visa para poder viajar a Estados Unidos (EE.UU.), con los consiguientes gastos e inconvenientes, además de que no dan seguridad de lograr ese objetivo.

🇨🇺🇺🇲 La política de Estados Unidos hacia #Cuba sigue siendo una política de hostilidad y de bloqueo económico. Para intentar aislar a Cuba, y con una campaña constante de descrédito.@CarlosFdeCossio @CubaMINREX pic.twitter.com/Azhq62vrID — Mesa Redonda (@mesaredondacuba) May 18, 2022



¿Qué impide a EE. UU. a que en La Habana los cubanos realicen los trámites migratorios o servicios consulares para viajar a ese país?, se preguntó, y advirtió que aunque afirman que llegarán este año a otorgar 20 mil visas, ello no es más que cumplir lo que se ha acordado desde septiembre de 1994 con Cuba, y no han cumplido, es decir, no resulta nada nuevo.

Lea más: Aunque muy limitadas, EE. UU. anuncia nuevas medidas hacia Cuba

En su comparecencia radiotelevisiva el viceministro de Relaciones Exteriores abundó en las contradicciones o limitaciones de las medidas hacia Cuba, ahora flexibilizadas por la administración de Biden, en materia de vínculos familiares, visas, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal.