Ola contra el bloqueo a Cuba recorre EEUU

La Habana, 25 jul (ACN) Un plantón frente a la Casa Blanca y caravanas en ciudades de Washington y California son parte de la ola que, de este a oeste, recorrerá hoy Estados Unidos por el fin del bloqueo a Cuba.



Tras un trayecto de dos mil kilómetros y casi un mes de una caminata sin precedentes, cubanoamericanos que integran el proyecto Puentes de Amor alzarán su voz desde el emblemático parque Lafayette frente a la mansión ejecutiva, en esta capital, para entregar sus demandas y una petición firmada por más de 27 mil personas, informa la Agencia de Noticias Prensa Latina.



Ese esfuerzo lo respaldarán otros grupos solidarios con la Isla que también se trasladarán hasta Washington mientras ocurren distintas acciones de apoyo en diversas partes del territorio nacional.



El profesor Carlos Lazo, coordinador del proyecto Puentes de Amor, en diversas declaraciones a Prensa Latina a lo largo del peregrinaje de Miami a Washington DC, expresó que el sentimiento contra el bloqueo fue común en cada lugar al que llegaban.



Se preguntaba cómo es posible que un gobierno no escuche ese reclamo de pueblo, el de 'tantos y tantos, porque nadie que está del lado de los que aman y fundan quiere más sufrimiento para las familias cubanas'.



Insistió en que el presidente Joe Biden debe cumplir su promesa de campaña porque dijo que propiciaría un cambio de política hacia Cuba y todavía su administración mantiene las 243 medidas coercitivas dispuestas por Donald Trump, que significaron un endurecimiento del cerco unilateral.

Please @POTUS it is time to lift the sanctions on the Cuban families. Family remittances now! Reopen USA embassy in Habana now! #CFRP now!

Biden is tiempo de levantar las sanciones a la familia cubana. Reabra la embajada USA en Cuba! #PuentesDeAmor @FLOTUS @EMendrala @AOC pic.twitter.com/pTasMuuLiA