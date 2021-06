Bloqueo estadounidense limita operaciones cubanas con dólares en efectivo

La Habana, 10 jun (ACN) Las sanciones del bloqueo estadounidense a Cuba han limitado en gran medida las capacidades comerciales del país en el exterior, por lo cual se suspende temporalmente el depósito de dólares norteamericanos en sus bancos.

Marta Sabina Wilson González, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), explicó en el espacio informativo Mesa Redonda que el bloqueo ha tenido un efecto fuerte sobre el sistema financiero y los bancos cubanos han perdido la contraparte de bancos extranjeros para la mayoría de las funciones u operaciones.

📌 Desde mañana 11 y hasta el próximo 20 de junio usted podrá acudir a las sucursales bancarias para depositar los dólares estadounides en sus cuentas. A partir del día 21 no será posible realizar esta operación.#BancariosCubanos #BancoCentralDeCuba @marta_wilson @BerraCires pic.twitter.com/rxu8YOUSLM — Banco Central de Cuba (@BancoCentralCub) June 10, 2021

Entre las medidas tomadas por el gobierno norteamericano que más han afectado a las entidades financieras cubanas resaltan la de colocar a Fincimex, AIS y el Banco Financiero Internacional como instituciones restringidas en el exterior.

Asimismo, el impedir a las personas naturales y jurídicas en Estados Unidos que puedan hacer remesas desde y hacia la mayor de las Antillas, señaló la titular del BCC.

Leer más: Califican de legitima defensa decisión de no aceptar depósitos bancarios en dólares

La medida del 2021 de incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo provocó que las entidades internacionales se nieguen a hacer negocios con la nación caribeña por miedo a ser sancionadas, agregó.

Al Banco Financiero Internacional también se le han cerrado muchas puertas por el temor a las sanciones de otras entidades, dijo Wilson González.

Todo ello impidió en gran medida el envío de remesas a Cuba y que los ingresos llegaran a la población; el dinero se ha recibido y está en el país pero no se puede operar con él, ha perdido su valor de uso.

La ministra-presidenta del BCC manifestó que ese efectivo no se puede poner en otros bancos en el exterior y, por tanto, es imposible realizar operaciones de comercio para la adquisición de bienes como el combustible, alimentos y medicamentos.

Leer más: Suspendida temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los EE.UU., anuncia Banco Central de Cuba

Debido a la manera en que funciona hoy el sistema bancario y financiero todas las operaciones se realizan con el dinero existente en las cuentas, y no existe otra forma de hacerlo, por lo que el efectivo que no se puede depositar no tiene valor, refirió.

Como las entidades internacionales se niegan a trabajar con los bancos cubanos por temor a las sanciones derivadas del bloqueo de los Estados Unidos, se ha acumulado una cantidad de efectivo con la cual no se puede operar, reiteró Wilson González.

La titular explicó además, que la decisión adoptada por el BCC es necesaria, el banco no tiene otra opción pues cuenta con dólares que no puede depositar en sus cuentas en el exterior, lo cual constituye un problema para el desenvolvimiento económico del país .

También aclaró que es temporal y cambiará cuando la situación actual se modifique.