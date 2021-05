Bloqueo obstaculiza desarrollo del sector de las comunicaciones

La Habana, 26 may (ACN) El sector de las comunicaciones en Cuba ha sufrido severas afectaciones por el bloqueo de Estados Unidos, que en el periodo de abril a diciembre de 2020 ocasionó pérdidas valoradas en más de 65 millones de USD.



Así lo dio a conocer hoy Wilfredo González Vidal, vicetitular del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), al explicar que el 98 por ciento de esos daños se cuantifican en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), si bien, los perjuicios se manifiestan en todo el sector.



La agresiva política sigue siendo el principal impedimento para ampliar el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías por los cubanos, resaltó el viceministro durante una conferencia de prensa.



Afecta, refirió, a la población de manera directa pues encarece la conectividad, prohíbe el acceso a determinadas plataformas y utiliza el ciberespacio en intentar subvertir el sistema político; ejemplo de ello es la Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, un programa creado en el 2017 por el gobierno norteamericano.

En el encuentro con la prensa nacional y extranjera acreditada en el país se conoció de las limitaciones para adquirir equipamientos y tecnologías producidos bajo licencia, o utilizando componentes norteamericanos, lo que implica que la mayor de las Antillas recurra a mercados más lejanos.



Los ingresos dejados de percibir por exportaciones siguen siendo uno de los principales indicadores del bloqueo en la actividad, pues los proveedores extranjeros dejan de efectuar contratos por temor a que sus empresas sean sancionadas.

Los daños y perjuicios económicos ocasionados al Sistema de @MINCOMCuba por el bloqueo de los #EEUU .se ponen de manifiesto en las Telecomunicaciones, las TIC y los Servicios postales@ETECSA_Cuba @GEIC_DICE @CorreosdeCuba @UiCuba #EliminaElBloqueo

👇🇨🇺https://t.co/lcLJbEUZ8l pic.twitter.com/79m0BeqQQs — Ministerio de Comunicaciones Cuba (@MINCOMCuba) May 26, 2021



González Vidal ejemplificó que la compañía estadounidense American Airlines suspendió su contrato de servicio postal con Correos de Cuba, y la empresa redefinió su ruta para asegurar la llegada de los paquetes desde esa nación del Norte, con lo que los costos se incrementaron.



Ariadne Plasencia Castro, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (Geic), resaltó que el bloqueo afecta a la capacitación de los profesionales por la negativa de acceso a sitios de Internet, que para los demás países son gratuitos y para Cuba permanecen bloqueados, una cifra que supera los 30.



Ailyn Febles Estrada, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, organización no gubernamental que reúne a más de ocho mil profesionales entre estatales y privados, afirmó que ese cerco económico detiene el crecimiento y el desarrollo de la nación y sus profesionales, y el libre acceso al conocimiento, un derecho de todos los ciudadanos.



En medio de la pandemia no se puede acceder a plataformas de comunicación como Zoom, por lo que los cubanos no pueden participar en eventos, ni establecer alianzas, acotó.



No obstante, los funcionarios resaltaron que el país continúa apostando por la informatización de la sociedad y en lograr la soberanía tecnológica.