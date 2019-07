Continúa rechazo mundial a hostilidad de Estados Unidos contra Cuba

Compartir :

La Habana, 23 jul (ACN) Asociaciones de amistad con Cuba se suman hoy al rechazo cada vez mayor que genera el bloqueo y las leyes de Estados Unidos contra la isla caribeña en su afan de derrocar a la Revolución.

La Asociación de amistad serbio-cubana consideró el bloqueo de Estados Unidos a Cuba como las sanciones más brutales y largas jamás impuestas a un país libre y a su pueblo.

Una declaración emitida en Belgrado, citada por la Agencia Prensa Latina, exhorta a no olvidar que las más recientes medidas de la administración de Donald Trump para recrudecer más ese cerco constituyen "el crimen más cruel jamás visto por el mundo contemporáneo".

Es obvio que con la decisión de activar el Título III de la Ley Helms-Burton y con más presión el presidente estadounidense quiere intimidar a la República de Cuba, para forzarla a que abandone sus ideas revolucionarias y la dirección que determinaron los revolucionarios cubanos Fidel Castro y Che Guevara, añade el texto.

La Asociación subraya que en esta ocasión expresa su plena solidaridad con el pueblo libre de la República de Cuba y ofrece su total apoyo al gobierno revolucionario encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Estamos convencidos, acota, de que la determinación y la unidad de todos los cubanos también en esta ocasión eliminarán las pretensiones imperialistas estadounidenses hacia la que denomina 'Isla de la libertad'.

Califica de retorno al pasado esas agresivas medidas y desmiente los argumentos utilizados por personeros del entorno de Trump de la supuesta presencia militar de Cuba en Venezuela.

Por último considera vergonzosa e inhumana la represalia por la colaboración civil que La Habana presta a un gobierno elegido democráticamente como el del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte el activista italiano Marco Papacci opinó que la ley estadounidense Helms-Burton que codificó el bloqueo económico contra Cuba constituye una intromisión en los asuntos internos de la isla antillana y de todo el mundo.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba comentó a Prensa Latina que el trabajo de esa organización solidaria se centra en la denuncia del bloqueo económico estadounidense a Cuba, que data de hace casi seis décadas, con énfasis en la mencionada legislación anticubana.

Esa ley es una intromisión en los asuntos internos no solo de Cuba, sino también en otras partes del mundo, muchos países no están de acuerdo con su carácter extraterritorial y entonces van a luchar contra ese texto jurídico, más aún ahora que han activado su Capítulo III, aseguró el activista. Nosotros denunciaremos esta campaña en todos los foros donde participemos, insistió.

La Asociación Italia-Cuba también se pronuncia por la devolución a la isla del territorio ocupado de manera ilegal, y en contra de la voluntad del pueblo y el gobierno cubano, por las instalaciones de la base naval de Guantánamo, añadió Papacci.

Otros frentes de la solidaridad desde Italia para con la mayor de las Antillas radican en las redes sociales, espacio desde el cual enfrentan la desigual batalla mediática de estos tiempos.