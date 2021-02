Aclaran que no existirá una lista de actividades permitidas en Cuba para el trabajo por cuenta propia



La Habana, 19 feb (ACN) Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, afirmó hoy que a partir del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia no existirá una lista de actividades permitidas.

Aclaró que las personas interesadas en esta alternativa de empleo sólo deben tener en cuenta lo explícitamente prohibido y presentar su proyecto, previamente elaborado, en las ventanillas únicas que se crearán para tales fines.

Gil Fernández aseveró que a 10 días del anuncio de las transformaciones para el sector, en sentido general las opiniones son favorables, y se entiende que son medidas que se adoptan en aras de impulsar la economía.

Destacó que se trata de una transformación profunda que no responde solo a la situación actual, sino que es un diseño con una visión a mediano y largo plazos.

Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, se refirió a un conjunto de dudas de la población referidas, por ejemplo, a la oferta de los suministros.

En este sentido reconoció que es cierto que no existen actualmente todas las condiciones para garantizar las materias primas e insumos para las actividades que se podrán desarrollar; no obstante, la economía no renuncia a lograr un abastecimiento estable de los mercados mayoristas.

El viceprimer ministro añadió que se han abierto alternativas como la comercialización de inventarios ociosos a trabajadores no estatales, la posibilidad de importación, las ventas de productos en Mercabal, y las llevadas a cabo por el Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura (GELMA) con respaldo en moneda libremente convertible.

Las cadenas de tiendas también tienen comercio mayorista pero el país no dispone de todos los recursos para que el mercado se pueda reaprovisionar, y hay que trabajar con vistas a lograrlo, añadió.

Respecto al reclamo de algunos ciudadanos de aprobar la importación con carácter comercial por personas naturales detalló que esto no protegería a la economía del país, pues incentivaría la salida de divisas, sería una contradicción con lo que se ha hecho para implementar la Estrategia, la industria nacional no participaría en ese mercado ni podría desarrollarse, además de que no se generaría empleo.

Recientemente se anunció un grupo de medidas como parte del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en Cuba, las cuales permitirán que de 127 actividades permitidas hasta entonces, puedan desarrollarse más de dos mil, lo cual contribuirá a impulsar el aporte de este segmento a la economía de la nación.