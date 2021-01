Comienza en Cuba el proceso de ordenamiento monetario

La Habana, 1 ene (ACN) Como anunciaron las máximas autoridades del país, comienza hoy en Cuba el proceso de ordenamiento monetario, el cual incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, la reforma de salarios y pensiones, la eliminación de gratuidades indebidas y de subsidios excesivos.

Desde este viernes la tasa de cambio será de 24 pesos cubanos por un dólar y el peso cubano convertible (CUC) dejará de circular dentro de 180 días; durante ese plazo el efectivo en poder de las personas naturales será aceptado para su canje en las casas de cambio y sucursales bancarias.

En las tiendas u otros establecimientos previamente autorizados se aceptarán CUC al solo efecto de ejecutar la transacción que se realice y retirarlo de la circulación.

Las cuentas de ahorro en CUC, depósitos a plazos fijos y certificados de depósitos de las personas naturales se mantienen en esa moneda por un período de hasta 180 días, y durante ese plazo sus titulares pueden decidir si convierten su saldo, total o parcialmente, a CUP -a la tasa de cambio de 24 x 1-, a dólares estadounidenses o euros.

Cerca de cinco millones de personas se beneficiarán directamente por la transformación de los ingresos: 3,1 millones de trabajadores, un millón 671 mil pensionados y 175 mil beneficiarios de la Asistencia Social.

A partir de hoy los empleados que devenguen más de tres mil 260 pesos mensuales pagarán impuestos sobre sus ingresos personales, que pueden ser del tres o cinco por ciento, en correspondencia con una escala fijada por el Ministerio de Finanzas y Precios.

También se modifican aspectos relacionados a los tributos, principios, normas y procedimientos generales de la Ley 113 del Sistema Tributario

Desde este primero de enero los productos importados por las personas naturales o jurídicas radicadas en Cuba tendrán un adeudo en pesos cubanos, calculado sobre el valor de importación en dólares estadounidenses y en base al por ciento que se aplica sobre el valor adeudable de los productos importados.

Asimismo, a los trabajadores por cuenta propia que brindan el servicio de transportación de carga, de pasajeros en la modalidad de “servicio regular”, o ambos servicios, mediante el uso de tarjetas magnéticas, se les aplicarán los precios mayoristas establecidos por el Ministro de Finanzas y Precios, de los combustibles que se expenden en los servicentros.

Se restructuran los precios de los servicios culturales y deportivos, las tarifas vigentes de los paquetes turísticos y otras exportaciones de servicios se convierten a pesos cubanos, mediante la aplicación de la tasa de cambio, y se aprueban nuevos precios máximos de acopio de los productos agropecuarios, que son objeto de contratos entre las entidades estatales y los productores.

Conservan su valor minorista y son subsidiados por el Estado los fármacos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes, productos de medicina natural y tradicional, productos de óptica, así como los artículos médicos del Centro Nacional de Ortopedia Técnica Cuba-RDA y los servicios de reparación de calzado ortopédico que se efectúan en los talleres de reparaciones de los órganos locales del Poder Popular.

En sentido general, el 46 por ciento de los medicamentos de venta en farmacia, 162 de los 353 que se dispensan por esta vía, serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantendrán su valor actual.

Para productos iguales que se comercializan con precios diferentes en toda la red de comercio se establece un valor único en peso cubano, se mantiene la libreta de abastecimiento, la entrega gratuita de módulos para niños con déficit nutricional, bajo peso y talla.

Se estipula que en La Habana el viaje a través del transporte público costará dos pesos (al igual que por la vía marítima en lanchas), mientras en el resto de las provincias será de un peso, y en el caso de la transportación en ómnibus y taxis ruteros en La Habana, gestionada por las formas no estatales, será de cinco CUP.

Para los recorridos interprovinciales con salida desde la capital habrá una tarifa mínima del viaje con destino a Matanzas de 30 CUP y el máximo de 280 CUP hasta Guantánamo.

Las tarifas máximas de activación del servicio celular de telecomunicaciones móviles terrestres y servicios misceláneos se modifican (cuota de activación 750 pesos, cambio de tarjeta SIM 75.00 pesos y cambio de número 250.00 pesos), el acceso móvil celular a servicios de datos tendrá un valor de 2.50 por cada 1.0 MB transferido, el envío de SMS nacional, 2.25 CUP, y en el caso de las solicitudes de llamadas de cobro revertido procedentes de otros teléfonos celulares, de 7:00 am – 10:59 pm, a 8.75 pesos; de 11:00 pm-6:59 am, a 2.50 pesos.

En aras de que el costo de la electricidad no tenga un reflejo en los precios de los productos y servicios, desde este momento las formas de gestión no estatal podrán regirse por la tarifa eléctrica del sector no residencial.

Asimismo, se establece el costo del gas licuado de petróleo en 180 pesos y se fija una nueva tarifa del servicio eléctrico, la cual fue readecuada a partir de los criterios de la población.