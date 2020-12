Tarea Ordenamiento necesita acompañamiento de la población en momentos complejos

Santiago de Cuba, 21 dic (ACN) La Tarea Ordenamiento que pone en marcha el país en estos complejos momentos, necesita del acompañamiento de la población, que las personas conozcan, interioricen, estén informadas y apoyen este proceso para asegurar su avance, destacó el Master en Ciencias Sociales Ramón Ramos Alexander de la provincia de Santiago de Cuba.

Manifestó que la actualización del modelo económico cubano no progresará más rápido si no se toman estas decisiones, si no se ocurre un ordenamiento monetario, ya que como bien refiere se trata de actualizar y en ese camino va la nación.

Sin este ordenamiento no se podrá implementar la estrategia para impulsar la economía y enfrentar la crisis mundial y los efectos de la Covid-19, declaró a la Agencia Cubana de Noticias el profesor auxiliar de la Escuela Provincial del Partido Hermanos Marañón, de la ciudad cabecera.

Diagnósticos hechos para detectar las trabas que tiene la economía que, por supuesto, atan a las fuerzas productivas, identifican a la dualidad monetaria como el principal freno, aseguró Ramos Alexander.

En esos estudios, dijo, se tuvieron en cuenta criterios de economistas, académicos y la propia población.

La solución, señaló, no se verá de forma inmediata pero irá facilitando y creando condiciones para que la economía sea conducida de forma coherente y el sector empresarial reciba un impulso a partir de la mejor distribución de la riqueza a favor de los trabajadores.

Aseguró que con el establecimiento de una única tasa de cambio, las entidades exportadoras serán las más favorecidas, ya que por cada dólar recibirá 24 pesos cubanos.

Antes era uno por uno, es decir que por cada dólar que exportaba recibía un CUP y se daba el caso que empresas exportadoras tenían que ser subsidiadas por el presupuesto del Estado para cubrir las pérdidas, precisó.

Esa situación no estimulaba la exportación y cuando la entidad necesitaba insumos y materias primas, era más barato importar que comprar a los productores nacionales, detalló.

Al ponerse ahora a uno por 24 con la Tarea Ordenamiento, mejorarán los salarios y las utilidades, acotó.

Lograr una mayor eficiencia y productividad en la economía cubana, en la producción de bienes y servicios, permitirá estimular las exportaciones, lo cual redundará en beneficio de la sociedad, insistió.

Se trata, indicó, de corregir determinadas distorsiones que tenía y propiciar una mayor incorporación al trabajo, disciplina laboral y eficiencia.

Por ejemplo, en cuanto al salario hubo diferentes adiciones que en un momento determinado fueron soluciones, y actualmente se corrigen con su integración al salario.

El actual proceso es complejo, partiendo de las condiciones que tiene Cuba como una economía subdesarollada, un bloqueo económico, comercial y financiero que arrecia por parte del gobierno de los Estados Unidos, la falta de ofertas y la pandemia por el nuevo coronavirus.